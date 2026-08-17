Sapri, la Partita del Cuore unisce la comunità: in campo anche Julio Gonzalez

È stato lo stadio comunale “Matteo Covone” di Sapri ad ospitare la “Partita del Cuore”, un’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Sapri, rappresentato dall’assessore Gerardina Madonna.

Un incontro di calcio che, in continuità con le iniziative precedenti, ha unito ancora una volta persone fragili e bisognose con un unico grande scopo: non lasciare indietro nessuno.

L’esempio di Julio Gonzalez: una testimonianza di forza e speranza

L’evento si è trasformato in un intenso momento di aggregazione, impreziosito dalla presenza dell’ex calciatore Julio Gonzalez, rimasto vittima in passato di un terribile incidente stradale che gli costò l’amputazione di un braccio.

“Questa non è solamente un’iniziativa di aggregazione, ma è l’occasione per far sì che la nostra comunità si unisca e vada incontro alle persone più fragili”, ha affermato l’assessore Gerardina Madonna. “La presenza di Julio Gonzalez, top player vittima di un grave incidente, è la testimonianza di chi, nonostante tutto, ce l’ha fatta. La nostra volontà è sensibilizzare tutti per non lasciare indietro nessuno”.

In campo per l’inclusione: la sfida tra il Progetto Ability e il Rotary

A contendersi il pallone sul rettangolo di gioco sono state due formazioni speciali: da un lato i ragazzi del progetto “Ability” insieme ai loro familiari e al campione Julio Gonzalez; dall’altro i rappresentanti del Rotary e il personale sanitario.

“Siamo tutti qui, in questa bellissima giornata, per condividere insieme questo momento magico e goderci l’incontro”, ha dichiarato un emozionato Julio Gonzalez. “Sono felice di essere ancora una volta a Sapri e di poter giocare con tutti questi ragazzi”.