Vallo della Lucania si prepara alla Festa della Madonna delle Grazie: il programma dei festeggiamenti

La comunità di Vallo della Lucania si prepara ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, che culmineranno il prossimo 2 luglio, una ricorrenza molto sentita nella cittadina. Oggi, 23 giugno, ha inizio la novena in preparazione alla festa, che sarà predicata dal neo parroco Don Bruno.

Il programma religioso della vigilia: mercoledì 1° luglio

Nel giorno della vigilia della festa, mercoledì 1° luglio, ci sarà la celebrazione della S. Messa alle ore 9:30. Il programma pomeridiano prevede il Santo Rosario alle ore 18:45 con le litanie cantate e, alle ore 19:30, i Primi Vespri della Solennità, seguiti dalla S. Messa e dalla Novena celebrata da Don Luigi Rossi, sacerdote originario di Vallo della Lucania.

2 luglio: le Messe della Solennità e la Concelebrazione con il Vescovo Calvosa

Giovedì 2 luglio, giorno della Solennità di Santa Maria delle Grazie, saranno celebrate quattro S. Messe mattutine: alle 6:30 da Don Bruno Lancuba, alle 8:00 da Don Mario Felicella, alle 9:30 da Don Aniello Adinolfi e alle 11:00 da Don Giuseppe De Marco. Alle ore 19:00, poi, si terrà la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Calvosa.

Il programma civile: il concerto bandistico e lo spettacolo pirotecnico

La giornata del 2 luglio sarà allietata dalla musica dello Storico Gran Concerto Bandistico “G. Piantoni” Città di Conversano, diretto dal M° Tatiana Paladino, che eseguirà uno scelto programma lirico-sinfonico in Piazza Vittorio Emanuele. A conclusione della giornata di festa, ci sarà uno spettacolo pirotecnico (in Via Carasso) a cura della ditta Cammarano Fireworks Events Srl. Le luminarie saranno invece curate dalla ditta Forte Filippo di Massicelle di Montano Antilia.

Il messaggio del parroco: “Un momento forte di testimonianza cristiana”

“La Madre del Redentore ha un posto preciso nel piano della salvezza: il suo cammino nella fede, nel quale avanzò serbando fedelmente l’unione con Cristo suo figlio e custodendo nel cuore le sue Parole, rappresenta un costante punto di riferimento per la Chiesa intera”, sottolinea il parroco Don Bruno Lancuba. “Anche noi vogliamo valorizzare, in questo cammino di preparazione alla festa della Madonna delle Grazie, il dono vitale della fede”.

“Il nostro popolo ha sempre celebrato questa festa come momento forte di testimonianza cristiana e ha conservato intatta la devozione alla Madonna delle Grazie. Apriamo i nostri cuori e le nostre menti a Maria con la certezza che Ella ci condurrà a Cristo, unico Salvatore del mondo. Di cuore imploro la benedizione del Signore su di voi”, ha aggiunto il parroco.