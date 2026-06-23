Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno, avvicendamenti di Parroci e Vicari Parrocchiali: ecco tutte le nomine

L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si appresta a vivere una stagione di profondo rinnovamento pastorale. L’Arcivescovo, monsignor Andrea Bellandi, ha annunciato ufficialmente i prossimi avvicendamenti parrocchiali che ridefiniranno la guida di numerose comunità sul territorio. I provvedimenti, che riguardano la nomina di nuovi Parroci, Amministratori parrocchiali e Vicari, avranno efficacia canonica a decorrere dal prossimo mese di settembre. Dalla curia fanno sapere che ulteriori trasferimenti sono ancora in via di definizione e verranno comunicati successivamente.

La riorganizzazione a Salerno città

Le novità toccano da vicino il capoluogo, con rotazioni importanti in alcune delle parrocchie più note della città di Salerno. Alla guida della Parrocchia S. Maria della Consolazione arriva Don Rocco Aliberti, che succede a Don Marco Russo. Novità sostanziali anche alla Parrocchia S. Maria della Porta e S. Domenico, dove Don Francesco Massa assume la carica di Parroco (succedendo a Don Pietro Rescigno), affiancato da Don Mirco Vitale nel ruolo di Vicario parrocchiale.

Il centro cittadino vede inoltre il cambio della guardia alla Parrocchia S. Pietro in Camerellis, affidata a Mons. Antonio Montefusco, il quale succede a Don Francesco Quaranta. Avvicendamenti significativi anche nella zona orientale: Don Michele Olivieri diventa il nuovo Parroco di Gesù Redentore prendendo il posto di Don Ciro Torre, e sarà coadiuvato dal Vicario Don Antonio Romano sr. Lo stesso Don Ciro Torre rimarrà comunque attivo a Salerno come Vicario parrocchiale presso la Parrocchia S. Felice e S. Maria Madre della Chiesa.

Nuovi assetti nella Valle dell’Irno e a Montoro

La mappa delle nomine ridisegna in modo capillare la presenza dei presbiteri nei comuni della Valle dell’Irno e nell’area di Montoro. A Mercato San Severino si registra una serie articolata di trasferimenti:

Santi Vincenzo, Bartolomeo e Martino : Don Mario Granato nominato Amministratore parrocchiale al posto di Don Carmine Ascoli.

: Don Mario Granato nominato Amministratore parrocchiale al posto di Don Carmine Ascoli. SS. Annunziata (Costa) : Don Giuseppe Iannone assume l’incarico di Vicario parrocchiale.

: Don Giuseppe Iannone assume l’incarico di Vicario parrocchiale. S. Michele Arcangelo (Acquarola) : Don Giovanni Mascia diventa Amministratore parrocchiale (succede a Don Enrico Giarletta), supportato da Mons. Michele Alfano come Vicario.

: Don Giovanni Mascia diventa Amministratore parrocchiale (succede a Don Enrico Giarletta), supportato da Mons. Michele Alfano come Vicario. S. Marco a Rota (Curteri) : Don Wilder Higuita Montoya nominato Parroco, succedendo a Mons. Michele Alfano.

: Don Wilder Higuita Montoya nominato Parroco, succedendo a Mons. Michele Alfano. S. Maria delle Grazie in S. Giovanni in Parco: la guida viene affidata a Don Aniello Del Regno, che succede a Don Giuseppe Iannone.

Nel vicino comune di Fisciano, Don Enrico Giarletta assume la carica di Rettore presso la Rettoria “Madonna del Soccorso” ereditando il ruolo di Don Gerardo Lepre. Novità anche a Lancusi (Santi Martino e Quirico), dove Don Domenico Spisso diventa il nuovo Parroco, e a Penta (S. Bartolomeo e S. Maria delle Grazie), parrocchia affidata all’Amministratore parrocchiale Don Antonio Cerasuolo.

Spostandosi nell’area dell’avellinese ma sotto la giurisdizione dell’Arcidiocesi, a Montoro si delinea un nuovo assetto: alla Parrocchia S. Pietro a Resicco si insedia come Parroco Don Marco Russo, coadiuvato dal Vicario Don Davide Barra. Lo stesso Don Davide Barra assume inoltre la guida come Amministratore parrocchiale della Parrocchia Santi Eustachio e Antonio Abate.

I cambi a Battipaglia, nella Valle del Picentino e nella Piana del Sele

La riorganizzazione della rete diocesana tocca con decisione anche la città di Battipaglia, interessando tre grandi comunità. Don Francesco Quaranta è il nuovo Parroco di S. Maria delle Grazie in Belvedere, subentrando a Don Massimiliano Corrado. Quest’ultimo, a sua volta, si sposta alla guida della Parrocchia S. Gregorio VII, succedendo a Don Michele Olivieri. Novità anche alla Parrocchia S. Antonio di Padova, dove Don Alessandro Bottiglieri assume la guida ereditando la cattedra di Don Paolo Castaldi.

Proprio Don Paolo Castaldi si sposterà a Giffoni Valle Piana, dove assumerà la guida sia della Parrocchia SS. Annunziata e S. Giorgio sia della Parrocchia S. Lorenzo Martire (Calabrano), succedendo in entrambi i casi a Don Alessandro Bottiglieri. Don Castaldi sarà supportato dal Vicario Don Emmanuel Intartaglia e assumerà anche la carica di Rettore del Santuario della Spina Santa.

Infine, per quanto riguarda la Piana del Sele, si registra l’innesto di Don Herbert Kasarachi Ekpe come nuovo Vicario parrocchiale presso la Parrocchia S. Maria delle Grazie a Eboli. Resta da completare il quadro a Castel San Giorgio (Lanzara), dove presso la Parrocchia S. Biagio Vescovo e Martire si insedia Don Carmine Ascoli come Parroco (succede a Don Rocco Aliberti), affiancato dal Vicario Don Giuseppe Piggio.