Onorificenza di Stato a Loretta Laureana del Mercato: la scienziata di Agropoli nominata Ufficiale della Repubblica

Un prestigioso riconoscimento rende orgogliosa l’intera comunità di Agropoli e del Cilento. In occasione dell’80ª Festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Loretta Laureana del Mercato, stimata Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce.

Una carriera d’eccellenza tra medicina e nanotecnologie

Il titolo, iscritto al n. 5063 dell’albo degli Ufficiali (Serie VI), rappresenta la più alta onorificenza dello Stato. Il premio corona oltre vent’anni di straordinaria attività scientifica. La dottoressa del Mercato ha dedicato la sua vita alla ricerca interdisciplinare, combinando nanotecnologie, biofisica e medicina per creare terapie e diagnosi innovative.

Dopo la laurea conseguita all’Università “Federico II” di Napoli, la scienziata ha ottenuto il dottorato all’Università del Salento e ha lavorato in Germania presso la Philipps-Universität Marburg. Rientrata in Italia, ha coordinato progetti internazionali di enorme prestigio. Tra questi spiccano i finanziamenti europei ERC “INTERCELLMED” e “HySENSE”, oltre al finanziamento “My First AIRC Grant”.

L’impegno per i giovani e le donne nelle discipline STEM

Oltre ai successi in laboratorio, la ricercatrice agropolese si è distinta per il costante supporto ai giovani talenti. Ha promosso attivamente la formazione di nuovi ricercatori, con un occhio di riguardo per la partecipazione femminile nelle discipline scientifiche (STEM). Attualmente guida il gruppo di ricerca “3D Cell Sensing” a Lecce e coordina il Centro di Eccellenza per NanoBiomateriali della Fondazione “Fit for Medical Robotics”.

Il plauso del mondo scientifico per il Mezzogiorno

I vertici scientifici del Cnr-Nanotec, Cnr-Dsftm, TecnoMed Puglia e Fondazione Fit for Medical Robotics hanno elogiato il riconoscimento a Loretta Laureana del Mercato, sottolineando l’eccellenza del capitale umano e la competitività internazionale dell’istituto. Le dichiarazioni evidenziano inoltre la capacità di unire competenze multidisciplinari per innovare la medicina e valorizzare la ricerca nel Mezzogiorno.

La dottoressa Loretta del Mercato conferma, nel tempo, la capacità di essere uno degli esempi attuali di come il talento e la determinazione possano raggiungere vette di assoluta eccellenza professionale.