“Radici Libere”: il modello integrato del Cilento Interno contro le dipendenze giovanili

“Radici Libere – Comunità educanti del Cilento Interno contro le dipendenze: un modello integrato per adolescenti, famiglie e comunità” è stato denominato così il progetto che arriva dall’Area Interna del Cilento, presieduta da Girolamo Auricchio, per prevenire e contrastare l’insorgenza di dipendenze patologiche e comportamentali tra adolescenti di età compresa 11-18 anni del Cilento Interno, con attenzione particolare a uso problematico di internet e social media; gaming disfunzionale; consumo precoce di alcol e sostanze; ritiro sociale; isolamento emotivo e condotte alimentari disfunzionali.

Il progetto risponde alle fragilità dei comuni delle Aree interne come dispersione territoriale, distanza dai servizi, rarefazione dei luoghi di aggregazione, scarse opportunità educative, culturali, sportive e relazionali.

L’intervento si propone, dunque, di stabilizzare una comunità educante integrata, capace di unire scuole, famiglie, ETS, Comuni, Ambito sociale, servizi sociosanitari, associazioni sportive e culturali, le Botteghe di Comunità del Distretto ASL.

Le azioni principali del progetto

Le azioni principali prevedono:

Ascolto territoriale e mappatura dei bisogni;

Percorsi di prevenzione universale e potenziamento delle Life Skills in ambito scolastico ed extrascolastico;

Peer-education e istituzione dello Youth Advisory Board del Cilento;

Laboratori culturali, sportivi, teatrali, digitali, di rigenerazione urbana e alimentari;

Educativa di strada e outreach;

Sportelli a bassa soglia e dispositivi di intercettazione precoce;

Sostegno alla genitorialità e alle figure adulte di riferimento;

Formazione degli adulti significativi;

Presidi di prossimità nelle Botteghe di Comunità dell’ASL.

Inoltre, anche attraverso furgoni camperizzati per attività di educativa itinerante e attività di informazione, aggancio e orientamento una équipe multidisciplinare appositamente costituita si occuperà della “valutazione” dei minori e orientamento verso le attività (prevenzione selettiva e indicata) oppure segnalazione ai servizi competenti (SerD). Si svilupperanno strumenti comuni per la valutazione, la gestione e il follow-up delle prese in carico.

Nel medio-lungo periodo si attende il rafforzamento delle competenze emotive, relazionali e sociali degli adolescenti coinvolti, una maggiore capacità di autoregolazione, un uso più consapevole del digitale, una maggiore consapevolezza alimentare, famiglie più competenti e una rete territoriale più capace di riconoscere, orientare e accompagnare precocemente le situazioni di rischio.

I partner coinvolti nella rete territoriale

Il progetto presentato ha trovato la disponibilità dei partner:

Aries società cooperativa sociale;

Arcipelago della Solidarietà OdV;

Aics CP Salerno;

ASL Salerno;

Associazione Più A.R.I.+Azioni+Relazioni+Iniziative APS;

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA “VAL CALORE O.D.V.”;

Ambito S07 del Piano di Zona con Roccadaspide come ente capofila;

Cooperativa sociale onlus A.S.P.;

ETS MAD MED APS;

Fondazione Saccone;

I.O.C. “PARMENIDE” – ROCCADASPIDE;

Insieme a Piazza San Giovanni Società Cooperativa Sociale arl;

Istituto Comprensivo CASTEL SAN LORENZO;

Shamal;

Sodalis CSVS ETS;

Unione dei Comuni Alto Calore;

Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione.

Grande soddisfazione dal presidente Auricchio che, insieme ai comuni della SNAI Cilento Interno (Strategia Nazionale Aree Interne) intende avviare percorsi virtuosi continuando a collaborare con i vari partner e con l’Asl Salerno visti anche i traguardi straordinari raggiunti come l’attivazione delle Botteghe di Comunità.