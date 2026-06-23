Attualità

“Radici Libere”: il modello integrato del Cilento Interno contro le dipendenze giovanili

Al via "Radici Libere" nel Cilento Interno: un modello integrato per contrastare le dipendenze da social, alcol e gaming tra gli adolescenti

Comunicato Stampa
Girolamo Auricchio

“Radici Libere – Comunità educanti del Cilento Interno contro le dipendenze: un modello integrato per adolescenti, famiglie e comunità” è stato denominato così il progetto che arriva dall’Area Interna del Cilento, presieduta da Girolamo Auricchio, per prevenire e contrastare l’insorgenza di dipendenze patologiche e comportamentali tra adolescenti di età compresa 11-18 anni del Cilento Interno, con attenzione particolare a uso problematico di internet e social media; gaming disfunzionale; consumo precoce di alcol e sostanze; ritiro sociale; isolamento emotivo e condotte alimentari disfunzionali.

Il progetto risponde alle fragilità dei comuni delle Aree interne come dispersione territoriale, distanza dai servizi, rarefazione dei luoghi di aggregazione, scarse opportunità educative, culturali, sportive e relazionali.

L’intervento si propone, dunque, di stabilizzare una comunità educante integrata, capace di unire scuole, famiglie, ETS, Comuni, Ambito sociale, servizi sociosanitari, associazioni sportive e culturali, le Botteghe di Comunità del Distretto ASL.

Le azioni principali del progetto

Le azioni principali prevedono:

  • Ascolto territoriale e mappatura dei bisogni;
  • Percorsi di prevenzione universale e potenziamento delle Life Skills in ambito scolastico ed extrascolastico;
  • Peer-education e istituzione dello Youth Advisory Board del Cilento;
  • Laboratori culturali, sportivi, teatrali, digitali, di rigenerazione urbana e alimentari;
  • Educativa di strada e outreach;
  • Sportelli a bassa soglia e dispositivi di intercettazione precoce;
  • Sostegno alla genitorialità e alle figure adulte di riferimento;
  • Formazione degli adulti significativi;
  • Presidi di prossimità nelle Botteghe di Comunità dell’ASL.

Inoltre, anche attraverso furgoni camperizzati per attività di educativa itinerante e attività di informazione, aggancio e orientamento una équipe multidisciplinare appositamente costituita si occuperà della “valutazione” dei minori e orientamento verso le attività (prevenzione selettiva e indicata) oppure segnalazione ai servizi competenti (SerD). Si svilupperanno strumenti comuni per la valutazione, la gestione e il follow-up delle prese in carico.

Nel medio-lungo periodo si attende il rafforzamento delle competenze emotive, relazionali e sociali degli adolescenti coinvolti, una maggiore capacità di autoregolazione, un uso più consapevole del digitale, una maggiore consapevolezza alimentare, famiglie più competenti e una rete territoriale più capace di riconoscere, orientare e accompagnare precocemente le situazioni di rischio.

I partner coinvolti nella rete territoriale

Il progetto presentato ha trovato la disponibilità dei partner:

  • Aries società cooperativa sociale;
  • Arcipelago della Solidarietà OdV;
  • Aics CP Salerno;
  • ASL Salerno;
  • Associazione Più A.R.I.+Azioni+Relazioni+Iniziative APS;
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA “VAL CALORE O.D.V.”;
  • Ambito S07 del Piano di Zona con Roccadaspide come ente capofila;
  • Cooperativa sociale onlus A.S.P.;
  • ETS MAD MED APS;
  • Fondazione Saccone;
  • I.O.C. “PARMENIDE” – ROCCADASPIDE;
  • Insieme a Piazza San Giovanni Società Cooperativa Sociale arl;
  • Istituto Comprensivo CASTEL SAN LORENZO;
  • Shamal;
  • Sodalis CSVS ETS;
  • Unione dei Comuni Alto Calore;
  • Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione.

Grande soddisfazione dal presidente Auricchio che, insieme ai comuni della SNAI Cilento Interno (Strategia Nazionale Aree Interne) intende avviare percorsi virtuosi continuando a collaborare con i vari partner e con l’Asl Salerno visti anche i traguardi straordinari raggiunti come l’attivazione delle Botteghe di Comunità.

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