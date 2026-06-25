Impianti sportivi in Campania, dalla Regione oltre 56 milioni di euro: ecco i comuni salernitani beneficiari

La Regione Campania ha ufficializzato gli esiti delle manifestazioni di interesse relative al finanziamento di interventi sugli impianti sportivi di proprietà comunale. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato allo Sport, prevede uno stanziamento complessivo di oltre 56 milioni di euro. Le risorse sono destinate ai Comuni campani per l’esecuzione di opere di manutenzione, riqualificazione e per la costruzione di nuove strutture.

L’obiettivo strategico dell’intervento consiste nel potenziare l’infrastruttura sportiva locale, offrendo ai territori spazi idonei per la pratica atletica e per le attività delle associazioni.

Ripartizione dei fondi e linee di finanziamento

Le procedure attuate dalla direzione regionale si articolano su due linee di finanziamento distinte, differenziate in base alla tipologia di intervento e all’entità del contributo erogabile.

La prima linea è specificamente dedicata alla manutenzione e all’adeguamento delle strutture già esistenti, con un tetto massimo di contributo fissato a un milione di euro per singolo progetto. La seconda linea riguarda invece le opere di riqualificazione profonda e la realizzazione ex novo di impianti sportivi, con finanziamenti che possono raggiungere i quattro milioni di euro per ciascun intervento.

L’assessora allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha commentato l’operazione sottolineando la continuità dell’azione amministrativa: “Con questo importante investimento continuiamo un percorso avviato dalla Regione per rafforzare la rete degli impianti sportivi presenti sui territori. Lo sport ha bisogno di strutture adeguate, sicure e accessibili, capaci di accogliere atleti, associazioni, famiglie e giovani”.

Impatto sociale e rigenerazione territoriale

La misura finanziaria punta a generare un impatto concreto sulla qualità della vita dei cittadini, trasformando i cantieri in occasioni di sviluppo sociale e presidi di benessere collettivo.

I Comuni avranno la possibilità di recuperare il proprio patrimonio immobiliare sportivo, migliorando la funzionalità dei complessi esistenti o colmando la carenza di spazi nei territori meno serviti.

“Attraverso queste risorse – ha aggiunto Fiorella Zabatta – offriamo ai Comuni l’opportunità concreta di intervenire sul proprio patrimonio sportivo, recuperando impianti esistenti, migliorandone la funzionalità oppure realizzando nuove strutture dove ve ne sia necessità. Investire nell’impiantistica sportiva significa investire nella qualità della vita delle comunità. L’obiettivo non è soltanto realizzare opere pubbliche, ma creare luoghi di aggregazione, inclusione e crescita sociale. Ogni campo sportivo riqualificato, ogni palestra resa più moderna e ogni nuovo impianto rappresentano un’opportunità in più per i nostri ragazzi e un presidio di benessere per l’intera comunità”.

Misure complementari per l’inclusione nello sport

Il piano di investimenti strutturali si inserisce in una strategia regionale più ampia che comprende anche il sostegno diretto alle attività e agli eventi sul territorio.

Parallelamente ai fondi per le infrastrutture, la Regione ha approvato un bando da 200mila euro finanziato tramite l’Assessorato allo Sport. Questa linea di credito minore è riservata al supporto di eventi sportivi gratuiti organizzati da associazioni ed enti del Terzo settore, con una forte focalizzazione sull’accessibilità per le fasce fragili della popolazione, i giovani e le persone con disabilità.

L’integrazione tra lo sviluppo delle opere pubbliche e i progetti sociali mira a garantire un utilizzo costante e diffuso dei nuovi spazi di prossimità. “Un’iniziativa che punta a valorizzare gli spazi sportivi di prossimità e a restituire alle comunità luoghi di aggregazione e partecipazione, affinché gli investimenti nelle infrastrutture siano accompagnati da opportunità concrete di pratica sportiva e inclusione sociale”, ha concluso l’assessora Fiorella Zabatta.

I comuni beneficiari dei contributi

Per interventi di riqualificazione fondi a Battipaglia (stadio Pastena), Auletta (campo sportivo comunale), Salerno (piscina Vitale), Vallo della Lucania (efficientamento piscina comunale), Albanella (impianto Santa Sofia), Bellosguardo (campo di calcetto), Montecorvino Rovella (piscina), Giffoni Valle Piana (campo Volpari), Olevano sul Tusciano (Palatusciano), Polla (campo Medici), Padula (campo comunale), Casalbuono (campo De Filippo), Buccino (impianti di località Santa Maria).

Per nuovi impianti o opere di ampliamento ammessi a contributo: Celle di Bulgheria (ampliamento impianto sportivo Jacolina), Ispani (adeguamento impianto sportivo), Sanza (ammodernamento impianto Russo), Monte San Giacomo (ampliamento impianto Romanelli).