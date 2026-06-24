Anna Oxa ad Agropoli: il 22 agosto il tour Voce sorgente sul palco dell’Akropolis Music Arena

L’estate di Agropoli si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli appassionati della grande musica italiana. Il prossimo 22 agosto, il palcoscenico dell’Akropolis Music Arena ospiterà Anna Oxa, una delle artiste più iconiche e d’avanguardia della nostra scena musicale. Dopo aver conquistato l’ennesimo disco di platino con lo storico brano “Un’emozione da poco”, la cantante porterà nel Cilento il suo atteso tour, intitolato “Voce sorgente”.

L’evento si preannuncia come uno spettacolo unico nel suo genere, in cui l’artista sarà affiancata sul palco da quattro polistrumentisti. Al centro della performance ci sarà una celebrazione della potenza dell’acqua e della purezza vocale, elementi che guideranno lo spettatore in un’esperienza sonora ed emotiva totalmente coinvolgente.

Uno spettacolo basato sull’urgenza sorgiva del canto

La filosofia di questo tour si distacca dai tradizionali concerti basati su una rigida scaletta. Per Anna Oxa, le canzoni non rappresentano un semplice repertorio da riprodurre, ma sono vissute come una vera e propria urgenza sorgiva. Ogni serata diventa così un momento irripetibile, un inizio assoluto in cui la musica si adatta al tempo e al luogo, creando un flusso naturale paragonabile a quello dell’acqua, tra cambi di direzione, ostacoli e momenti di straordinaria intensità.

Sul palco non esiste impostazione formale. L’artista sceglie di azzerare le strutture per dare spazio alla nascita del canto nella sua forma più pura, offrendo al pubblico una performance che vive esclusivamente nel qui e ora.

Il profilo di un’icona della musica oltre il tempo

Anna Oxa non è solo una straordinaria interprete, ma una figura inserita a pieno titolo nelle enciclopedie della musica. Nel corso della sua carriera ha saputo anticipare le tendenze artistiche, introducendo sonorità etniche, umane e industriali che oggi vengono accostate ai generi urban e world. Già nel 2006, con il brano “Processo a me stessa” scritto insieme a Pasquale Panella, aveva fuso orchestrazioni classiche e ritmiche d’avanguardia, percorso poi culminato nel 2010 con l’album “Proxima” e il brano “L’America non c’è”.

Il valore della sua arte è stato riconosciuto anche a livello internazionale attraverso collaborazioni di prestigio e importanti riconoscimenti, come il premio “Honor Artist” conferitole nel 2015 dal maestro Luis Bacalov al Teatro Donizetti di Bergamo, a testimonianza del grande impatto culturale della sua produzione.