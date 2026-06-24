San Rufo: a Giovanni Marmo il Premio Zarrelli, la giovane eccellenza brilla alla Federico II

Importante riconoscimento per Giovanni Marmo, giovane di San Rufo, che lo scorso 19 giugno è stato premiato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II per gli eccellenti risultati conseguiti nel suo percorso accademico.

Laureato in Ingegneria Aerospaziale con il massimo dei voti, 110 e lode con menzione di merito, Giovanni Marmo è stato insignito del Premio Zarrelli, un riconoscimento assegnato ai migliori laureati del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Ateneo partenopeo.

La storia del Premio Zarrelli

Il premio è stato istituito dalla dottoressa Delia Zarrelli in memoria del marito, l’ingegner Luigi Milano, professionista che nel corso della sua carriera ha firmato numerosi progetti per la città di Napoli. L’iniziativa intende valorizzare il talento e l’impegno degli studenti più meritevoli, premiando l’eccellenza accademica.

L’assegnazione del riconoscimento è avvenuta senza la necessità di presentare una candidatura. La selezione è stata infatti effettuata d’ufficio dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, sulla base di rigorosi criteri di merito, che hanno portato a individuare i vincitori tra gli studenti più brillanti dell’intero Dipartimento.

Un orgoglio per la comunità di San Rufo

Giovanni Marmo si è classificato tra i primi quattro laureati della triennale di tutto il Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico II, distinguendosi per il percorso di studi in Ingegneria Aerospaziale.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per la comunità di San Rufo e testimonia come impegno e passione possano portare i giovani del territorio a raggiungere traguardi di assoluto prestigio in uno degli atenei più importanti d’Italia.