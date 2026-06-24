Elezioni Battipaglia: Ida Conti aderisce a “Battipaglia Radici e Valori” e si candida al Consiglio

Ida Conti aderisce al Movimento politico culturale Battipaglia Radici e Valori. La Conti, neo aderente al movimento, annuncia la sua volontà di mettersi a disposizione, quale candidato al consiglio comunale, del gruppo e della città per le prossime elezioni amministrative.

La Conti, laureata in lingue e letteratura straniere, promotore finanziario, agente in attività bancaria e insegnante, figlia della mai dimenticata professoressa Patrizia Liguori, ha rotto gli indugi ed ha aderito al Movimento cittadino.

Le parole di Ida Conti: “Momento di mettermi al servizio della comunità”

“Ho conosciuto Annalisa Spera e Massimiliano Terminelli per motivi differenti, qualche anno fa. Li ho seguiti “da lontano” con stima ed ammirazione e ne ho sempre apprezzato e condiviso i valori. Oggi sento che è arrivato il momento di mettermi al servizio della mia comunità.

Mi candido oggi perché penso che sia arrivato il momento, perché la mia famiglia mi ha insegnato che l’appartenenza a una comunità non è solo un privilegio, ma una responsabilità. Sono cresciuta con l’esempio di persone che hanno sempre messo il lavoro, l’impegno e il servizio al territorio al centro della propria vita: da loro ho imparato il valore dell’onestà, della dedizione e dell’impegno concreto per il bene comune.

Ho scelto di restare nella mia città, di costruire qui la mia famiglia e di crescere qui i miei figli, perché credo che il modo migliore per onorare questi insegnamenti sia lavorare ogni giorno per rendere il nostro territorio un luogo migliore per le generazioni future”.

La replica del segretario Annalisa Spera

“Siamo sempre soddisfatti quando registriamo e annunciamo una nuova adesione al movimento – dichiara il segretario Annalisa Spera – ma per me la scelta di Ida e’ motivo di orgoglio e di gioia: conosco Ida da tempo, conosco la sua integrità morale, conosco le sue origini e sono onorata che tra tante possibilità che c’erano e ci saranno fino alle prossime elezioni lei abbia scelto il nostro movimento.

BRV non garantisce posizioni ma garantisce la voglia di lavorare al servizio di questa comunità che tutti noi amiamo: noi ci siamo stati in questi anni di opposizione e ci saremo anche dopo le elezioni amministrative, a dimostrazione del fatto che non intendiamo essere le solite meteore della politica locale. Noi ci candidiamo a governare i processi, noi ci candidiamo a governare la città”.