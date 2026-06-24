Cilento

Dramma a Perdifumo: operaio perde la vita in una struttura ricettiva

Dramma in un agriturismo a Perdifumo: un operaio straniero è stato trovato morto nella piscina della struttura

Manuel Chiariello

Dramma nella comunità di Perdifumo nella mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno. Un operaio è stato rinvenuto privo di vita all’interno di una struttura agrituristica del territorio. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 9:00 da parte del titolare dell’attività ricettiva.

La vittima, un uomo di nazionalità straniera, aveva iniziato a collaborare con la struttura soltanto da poco tempo.

Il ritrovamento e l’ipotesi del malore

Secondo le prime ricostruzioni, il corpo dell’uomo sarebbe stato individuato all’interno della piscina della struttura. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore improvviso che non ha lasciato scampo all’operaio, impedendogli di chiedere aiuto.

I soccorsi sono scattati immediatamente dopo l’allarme lanciato dal proprietario. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le indagini e gli accertamenti medico-legali

Dell’accaduto sono state prontamente informate le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti di rito. Presso l’agriturismo sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Perdifumo, supportati dai militari della Compagnia di Agropoli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza le ultime ore di vita dell’operaio e chiarire la dinamica del drammatico evento.

Il magistrato di turno ha già disposto l’esame autoptico, che sarà eseguito nei prossimi giorni per stabilire le cause precise della morte. Attualmente la salma è stata trasferita e trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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