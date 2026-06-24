Laureana Cilento, scontro auto-trattore lungo la Via del Mare: due feriti

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Laureana Cilento, lungo la Via del Mare, all’altezza del ristorante Campagnola, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un trattore agricolo.

La dinamica del sinistro

Secondo una prima ricostruzione, nell’impatto sono rimasti coinvolti una Opel Astra, sulla quale viaggiava una giovane coppia residente a Serramezzana, e un trattore condotto da un uomo del posto.

Il mezzo agricolo stava immettendosi sulla Via del Mare provenendo dalla strada che conduce all’Oleificio Malandrino, mentre l’automobile era diretta verso Agropoli.

I soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Croce Rossa Italiana di Agropoli e i soccorritori del servizio Rega. I due occupanti dell’auto sono stati medicati sul posto e, fortunatamente, non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso. Il conducente del trattore, residente a Laureana e proprietario del mezzo agricolo, non avrebbe riportato ferite. L’incidente ha provocato rallentamenti temporanei alla circolazione nella zona. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro stradale.