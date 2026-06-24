Cilento

Montecorice celebra la ventesima Bandiera blu: una serata tra cultura e musica

Stasera ad Agnone Cilento la cerimonia per la ventesima Bandiera blu ad Agnone. La serata prosegue con approfondimenti letterari e il concerto Torno a Sud del Maestro Zurzolo

Manuel Chiariello
Agnone Cilento

Montecorice si prepara a vivere una serata all’insegna dell’ambiente e dell’intrattenimento. Nella frazione marina di Agnone, infatti, si svolgerà questa sera la cerimonia per l’assegnazione della ventesima Bandiera blu FEE Italia presso Piazza Marina Nuova.

Il programma della serata

A partire dalle 20.30, con il saluto istituzionale del sindaco Flavio Meola, si apriranno ufficialmente le danze con il gesto simbolico di issare la Bandiera blu, impegno tangibile per nuovi e più proficui propositi ambientali. Durante la manifestazione interverranno la professoressa Antonietta Lembo con il suo libro di fiabe a tema “E dopo tutti a nanna”, il professor Vincenzo Santoriello con i suoi scritti tematici e il professor Giovanni Sambroia, che curerà la moderazione e la presentazione dell’incontro.

Dalle 21.30, spazio alla grande musica con l’evento “Torno a Sud”, che inaugurerà ufficialmente l’estate di Montecorice. Il nuovo progetto del Maestro Zurzolo rappresenta un viaggio d’amore che ripercorre la sua storia musicale: quasi 50 anni di carriera come arrangiatore appassionato e compositore. Il concerto racconta il profondo legame con Napoli e un’anima dalle mille sfumature, che affonda le radici nella tradizione per poi aprirsi all’incontro con le variegate culture del Mediterraneo, ritornando sempre a Sud.

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