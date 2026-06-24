Tragedia nell’Astigiano, muore il 33enne Alessandro Villano: Postiglione proclama il lutto cittadino

L’intera comunità di Postiglione si è stretta attorno alle famiglie Villano e Caggiano per la tragica e prematura scomparsa di Alessandro Villano, di 33 anni, deceduto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in Piemonte, nell’Astigiano.

Il giovane, molto conosciuto e stimato a Postiglione, lavorava insieme al padre in Piemonte, ma manteneva un forte e profondo legame con il suo paese d’origine, dove tornava frequentemente per riabbracciare parenti e amici.

La dinamica del drammatico incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Alessandro era alla guida della propria autovettura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada lungo il tratto rettilineo che collega Castell’Alfero a Montiglio.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici, le gravi ferite riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo: Alessandro è deceduto poche ore dopo il ricovero.