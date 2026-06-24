Alburni

Tragedia nell’Astigiano, muore il 33enne Alessandro Villano: Postiglione proclama il lutto cittadino

La comunità di Postiglione piange Alessandro Villano, il 33enne deceduto in un drammatico incidente stradale in Piemonte. Proclamato il lutto cittadino.

Alessandra Pazzanese
Alessandro Villano

L’intera comunità di Postiglione si è stretta attorno alle famiglie Villano e Caggiano per la tragica e prematura scomparsa di Alessandro Villano, di 33 anni, deceduto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in Piemonte, nell’Astigiano.

Il giovane, molto conosciuto e stimato a Postiglione, lavorava insieme al padre in Piemonte, ma manteneva un forte e profondo legame con il suo paese d’origine, dove tornava frequentemente per riabbracciare parenti e amici.

La dinamica del drammatico incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Alessandro era alla guida della propria autovettura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada lungo il tratto rettilineo che collega Castell’Alfero a Montiglio.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici, le gravi ferite riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo: Alessandro è deceduto poche ore dopo il ricovero.

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