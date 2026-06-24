Furto al cimitero di Sala Consilina: borsa rubata da un’auto in pieno giorno

Dopo l’episodio avvenuto nelle scorse settimane, un nuovo colpo è stato messo a segno nella mattinata di ieri nei pressi del cimitero cittadino. Intorno alle 9, un malvivente ha preso di mira un’auto parcheggiata, forzando il vetro di un finestrino per impossessarsi della borsa lasciata all’interno del veicolo.
Il ladro si è poi dileguato con il bottino prima dell’arrivo della proprietaria.
Cimitero nel mirino dei ladri
L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, soprattutto perché avvenuto in pieno giorno. Si tratta del secondo caso in poche settimane davanti al cimitero di Sala Consilina, circostanza che alimenta il timore che possa trattarsi di un’azione messa in atto da persone che monitorano i movimenti delle vittime per entrare in azione approfittando delle soste per far visita ai propri cari.