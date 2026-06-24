Cronaca

Furto al cimitero di Sala Consilina: borsa rubata da un’auto in pieno giorno

Nuovo furto al cimitero di Sala Consilina: forzato il finestrino di un'auto in pieno giorno per rubare una borsa. Cresce la preoccupazione tra i cittadini

Erminio Cioffi
Cimitero Sala Consilina

Dopo l’episodio avvenuto nelle scorse settimane, un nuovo colpo è stato messo a segno nella mattinata di ieri nei pressi del cimitero cittadino. Intorno alle 9, un malvivente ha preso di mira un’auto parcheggiata, forzando il vetro di un finestrino per impossessarsi della borsa lasciata all’interno del veicolo.

Il ladro si è poi dileguato con il bottino prima dell’arrivo della proprietaria.

Cimitero nel mirino dei ladri

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, soprattutto perché avvenuto in pieno giorno. Si tratta del secondo caso in poche settimane davanti al cimitero di Sala Consilina, circostanza che alimenta il timore che possa trattarsi di un’azione messa in atto da persone che monitorano i movimenti delle vittime per entrare in azione approfittando delle soste per far visita ai propri cari.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.