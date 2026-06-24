Vigili del Fuoco Salerno, cambio al vertice: Clara Modesto è il nuovo comandante

Cambio al vertice per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. Venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 10:00, la sede centrale di via S. Eustachio ospiterà la cerimonia ufficiale di avvicendamento alla guida del presidio salernitano, un momento formale che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la sicurezza del territorio.

Il nuovo comandante e il trasferimento di De Pinto

L’ingegnere Domenico De Pinto lascia la guida del Comando salernitano dopo un mandato caratterizzato dal potenziamento operativo e dal costante dialogo con le istituzioni locali. De Pinto si trasferirà a Roma, dove assumerà il prestigioso incarico di dirigente presso l’Ufficio per la Prevenzione Incendi della Direzione Centrale, all’interno del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Al suo posto subentrerà l’ingegnere Clara Modesto, attuale comandante dell’Istituto Superiore Antincendi di Roma. Si tratta di una dirigente che vanta una solida e consolidata esperienza professionale, maturata in diversi settori strategici del Corpo Nazionale. La sua nomina garantisce la piena continuità istituzionale in una provincia vasta e complessa come quella di Salerno, dove i Vigili del Fuoco rappresentano un punto di riferimento quotidiano per il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e la tutela della pubblica incolumità.

Il saluto riconoscente del comandante uscente

Nel lasciare la guida del reparto, l’ingegnere De Pinto ha voluto esprimere il proprio ringraziamento alla squadra e al territorio attraverso un messaggio ufficiale carico di significato:

“Lascio Salerno con profonda gratitudine per le donne e gli uomini di questo Comando, che ogni giorno operano con competenza, coraggio e straordinario senso del dovere al servizio della collettività. Porto con me il ricordo di un’esperienza professionale e umana intensa e preziosa. Ringrazio le istituzioni e tutti coloro che hanno condiviso con me questo percorso. Sono certo che il Comando continuerà a crescere sotto la guida dell’ing. Clara Modesto, alla quale rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. A tutti lascio un sincero grazie e l’auspicio di continuare a operare con lo stesso spirito di servizio che contraddistingue il nostro Corpo e il nostro motto: Nihil nobis arduum.”

La transizione diventerà effettiva al termine della cerimonia di venerdì, quando l’ingegnere Modesto prenderà ufficialmente possesso delle sue funzioni, ereditando una struttura potenziata e pronta ad affrontare le complesse sfide della stagione estiva sul fronte della sicurezza e della prevenzione.