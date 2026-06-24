Controlli straordinari sulla litoranea tra Eboli e Pontecagnano: sei provvedimenti di allontanamento per prostituzione

Nella giornata di ieri sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio lungo la fascia costiera della S.P. 175 Litoranea, nei comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia ed Eboli, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa disposte dal Questore della Provincia di Salerno. L’operazione, condivisa dal Prefetto di Salerno nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata coordinata dalla Polizia di Stato con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

I risultati dei controlli e i provvedimenti adottati

I controlli sono stati finalizzati al contrasto della prostituzione su strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ulteriori fenomeni di criminalità predatoria. Nel corso delle attività sono state identificate numerose persone e sottoposti a controllo diversi veicoli. L’azione di prevenzione ha consentito l’adozione di sei provvedimenti di allontanamento nei confronti di soggetti dediti all’attività di prostituzione lungo la fascia costiera.

In particolare, nel territorio del comune di Salerno sono stati notificati quattro ordini di allontanamento nei confronti di due cittadine rumene e di due cittadini brasiliani; analoghi provvedimenti sono stati adottati nei confronti di una cittadina rumena controllata nel comune di Battipaglia e di una cittadina ucraina individuata nel territorio di Pontecagnano Faiano. Nei confronti di queste ultime sono state inoltre elevate le previste sanzioni amministrative, in applicazione della normativa vigente e dei regolamenti comunali.

Il piano per la sicurezza urbana sul territorio

La Polizia di Stato proseguirà l’attività di monitoraggio e controllo del territorio attraverso mirati servizi interforze, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e garantire il rispetto della legalità a tutela della collettività.