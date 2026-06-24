Cronaca

Tragedia a Salerno: corpo senza vita recuperato in mare a Pastena

Il cadavere di un uomo di nazionalità straniera è stato recuperato ieri sera sul lungomare di Pastena a Salerno. Indagini in corso per stabilire le cause

Federica Inverso
Incidente Capaccio

Il corpo senza vita di un uomo di nazionalità straniera è stato recuperato nella tarda serata di ieri nel mare di Salerno, lungo il lungomare Colombo a Pastena. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire tutti i dettagli della tragedia.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri, immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, i Carabinieri, il personale del 118 e i volontari della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di recupero e nel controllo dell’area.

Le indagini sull’identità

L’identità non è stata ancora resa nota ufficialmente, mentre proseguono le verifiche per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Le prossime ore saranno decisive per chiarire i dettagli di una vicenda che scuote profondamente la città. Gli investigatori stanno esaminando ogni possibile pista.

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