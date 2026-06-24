Cronaca

Controlli a Salerno e provincia: tre arresti per droga e armi da parte dei carabinieri

Blitz dei carabinieri tra Salerno e San Mango Piemonte: tre persone arrestate. Sequestrati hashish, cocaina, contanti e una pistola con matricola abrasa.

Redazione Infocilento

Tra il 17 e il 18 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Salerno, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e dei fenomeni legati allo spaccio di droga, hanno arrestato tre persone, indagate a vario titolo per altrettanti differenti episodi.

Il primo arresto nel quartiere Fratte

A Salerno, i Carabinieri della Stazione di Fratte hanno arrestato S.P., indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti circa 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, somma ritenuta presumibilmente provento dell’attività illecita.

Il sequestro di cocaina a San Mango Piemonte

A San Mango Piemonte, i Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino hanno tratto in arresto A.A., indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua disponibilità sono stati trovati circa 100 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Droga e armi nel capoluogo

Sempre a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto F.F.M., indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi e munizioni. Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti circa 430 grammi di hashish, un bilancino di precisione, una pistola calibro 7,65 con matricola parzialmente abrasa e 79 cartucce calibro 9.

Il principio di innocenza

Le misure cautelari adottate sono ovviamente suscettibili di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

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