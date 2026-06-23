Agropoli: grande partecipazione per la quarta edizione della “Partita dell’Amicizia” nel ricordo di Carmine e Vincenzo

Grande partecipazione allo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli per la quarta edizione della Partita dell’Amicizia, l’evento sportivo dedicato alla memoria di Vincenzo Russo e Carmine Palluotto.

La partita

Sul terreno di gioco sono scesi gli amici dei due giovani, scomparsi prematuramente ma ancora vivi nel ricordo di quanti li hanno conosciuti e apprezzati. Una serata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, che ha saputo unire emozione e spirito di comunità.

Vincenzo e Carmine hanno lasciato un segno importante non solo nel calcio agropolese, ma anche nella vita cittadina, grazie ai valori e all’impegno che hanno sempre trasmesso.

Numerosi i ragazzi e gli appassionati presenti sugli spalti e in campo per prendere parte all’iniziativa, che anche quest’anno ha registrato un grande successo, confermandosi un appuntamento sentito e partecipato dalla comunità locale. Un’occasione speciale per ricordare due amici che continuano a vivere nel cuore di Agropoli attraverso il calcio, l’amicizia e l’affetto di chi non li ha mai dimenticati.