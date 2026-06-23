Cilento

Ascea, tentato furto in un’attività del corso: la denuncia social dei titolari

Tentato furto nella notte in un bar di Corso Elea ad Ascea Marina. Il malvivente mette a soqquadro il locale ma fallisce il colpo. Indagano i Carabinieri.

Chiara Esposito

Un tentativo di furto si è registrato nella notte in un’attività commerciale di Corso Elea, ad Ascea Marina. A renderlo noto, sui canali social, è il proprietario del bar colpito dal malvivente. Stando a quanto dichiarato, un uomo avrebbe tentato di rubare all’interno del locale, fortunatamente senza riuscirci.

Il bilancio dell’incursione e il secondo tentativo nelle vicinanze

“Non ha preso nulla e non ha fatto danni enormi, se non qualche maniglia rotta, la forzatura della cassa e il disordine che ha messo nel locale”, hanno dichiarato i proprietari della struttura. L’uomo poi, non contento, ha cercato di introdursi in un’altra attività. Anche qui con lo stesso modus operandi: maniglia rotta con un cacciavite, come testimoniano i video resi pubblici sui social. 

Indagini affidate ai Carabinieri e l’appello alla cittadinanza

Dei fatti sono stati prontamente informati i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini del caso per identificare il responsabile. Infine, i titolari hanno lanciato un chiaro appello alla comunità locale attraverso il web: “Chiunque lo veda ad Ascea e dintorni avvisi con urgenza le forze dell’ordine”.

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