Attualità

Cicerale diventa un modello globale: il riciclo del PET sbarca a Santo Domingo

A Cicerale si discute di riciclo del PET e ambiente: le buone pratiche del comune cilentano diventano un modello internazionale per Santo Domingo

Alessandra Pazzanese

A Cicerale, ieri, si è discusso di come dare nuova vita alla plastica, di riciclo del PET e di come le attività in materia, avviate nel comune, siano diventate un modello da seguire anche a Santo Domingo.

La plastica utilizzata e quindi da buttare, attraverso il riciclo, viene trasformata in oggetti ancora utili, come penne per scrivere. Si attiva così una catena virtuosa che permette di ridurre l’inquinamento e quindi l’impatto ambientale della plastica.

Il convegno e gli interventi

Il convegno a tema si è tenuto presso Palazzo Jaquinta, a Montecicerale. All’incontro sono intervenuti:

  • Gerardo Antelmo, Presidente del Consiglio Comunale di Cicerale;
  • Masielle Pena Pereze, Referente del Progetto “Ridiamovita a Santo Domingo Oeste”;
  • Gianluigi Carpinelli, Imprenditore Ambientale;
  • Angelo Torrusio dell’Associazione Italiana Educatori Finanziari, che ha spiegato anche quanto sia positivo, anche in termini economici, il riciclo della plastica e dei rifiuti.
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