Cicerale diventa un modello globale: il riciclo del PET sbarca a Santo Domingo

A Cicerale, ieri, si è discusso di come dare nuova vita alla plastica, di riciclo del PET e di come le attività in materia, avviate nel comune, siano diventate un modello da seguire anche a Santo Domingo.
La plastica utilizzata e quindi da buttare, attraverso il riciclo, viene trasformata in oggetti ancora utili, come penne per scrivere. Si attiva così una catena virtuosa che permette di ridurre l’inquinamento e quindi l’impatto ambientale della plastica.
Il convegno e gli interventi
Il convegno a tema si è tenuto presso Palazzo Jaquinta, a Montecicerale. All’incontro sono intervenuti:
- Gerardo Antelmo, Presidente del Consiglio Comunale di Cicerale;
- Masielle Pena Pereze, Referente del Progetto “Ridiamovita a Santo Domingo Oeste”;
- Gianluigi Carpinelli, Imprenditore Ambientale;
- Angelo Torrusio dell’Associazione Italiana Educatori Finanziari, che ha spiegato anche quanto sia positivo, anche in termini economici, il riciclo della plastica e dei rifiuti.