Cicerale diventa un modello globale: il riciclo del PET sbarca a Santo Domingo

A Cicerale, ieri, si è discusso di come dare nuova vita alla plastica, di riciclo del PET e di come le attività in materia, avviate nel comune, siano diventate un modello da seguire anche a Santo Domingo.

La plastica utilizzata e quindi da buttare, attraverso il riciclo, viene trasformata in oggetti ancora utili, come penne per scrivere. Si attiva così una catena virtuosa che permette di ridurre l’inquinamento e quindi l’impatto ambientale della plastica.

Il convegno e gli interventi

Il convegno a tema si è tenuto presso Palazzo Jaquinta, a Montecicerale. All’incontro sono intervenuti: