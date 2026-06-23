Incidente a Casal Velino: scontro tra auto e scooter sulla Pedemontana, c’è un ferito

Un incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Casal Velino, in località Verduzio, lungo la strada Pedemontana. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati violentemente.

I soccorsi e il trasporto in ospedale del conducente

Ad avere la peggio è stato l’uomo in sella al veicolo a due ruote, prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente, da quanto si apprende, le condizioni dell’uomo non appaiono gravi.

I rilievi dei Carabinieri e il nodo sicurezza sulla Pedemontana

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato i rilievi stradali per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed effettuare le indagini del caso. Non è la prima volta che accadono incidenti stradali lungo quel tratto di strada, riaccendendo l’attenzione dei residenti sulla sicurezza dell’arteria.