Movida violenta a Marina di Camerota: rissa nella notte tra giovani, identificati dai Carabinieri

Una vera e propria rissa tra ragazzi si è consumata in pieno centro a Marina di Camerota domenica notte, poco dopo le ore 2. Il violento episodio ha visto protagonisti almeno 5 giovani, di cui un minorenne, tutti del posto. A farla da padrona sono state le urla e l’uso improprio delle mani, che nel cuore della notte hanno riecheggiato tra le strade della nota località turistica del Golfo di Policastro.

L’allarme dei residenti e l’intervento dei Carabinieri di Sapri

Un grave episodio di violenza che ha attivato l’attenzione degli abitanti del posto che, capita la gravità della situazione, hanno nell’immediato allertato le forze dell’ordine. Sul posto si è reso necessario l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri. I militari, nonostante siano giunti al termine della rissa, sono riusciti però a identificare cinque dei giovani che poco prima avevano preso parte al violento scontro fisico scoppiato, secondo indiscrezioni, per futili motivi.

Indagini serrate della stazione locale: si rischia la denuncia

Intanto, nella giornata odierna sono proseguite a ritmo serrato le indagini da parte della locale stazione diretta dal Luogotenente Francesco Carelli, necessarie a ricostruire minuziosamente l’accaduto. Un episodio di violenza che potrebbe concludersi con una denuncia per rissa a carico di tutti i ragazzi coinvolti nello scontro fisico.