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Prignano Cilento, al via la rete del gas metano: incentivi fino a 300 euro per le famiglie

Il Comune di Prignano Cilento e Amalfitana Gas avviano il servizio di metanizzazione. Ecco le date della cerimonia, i dettagli del punto informativo e come richiedere i bonus economici per i cittadini

Ernesto Rocco
Prignano Cilento

Il Comune di Prignano Cilento si appresta a vivere una svolta importante sul piano dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Chirico, in collaborazione con la società Amalfitana Gas S.r.l., ha annunciato l’avvio ufficiale del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio cittadino.

L’introduzione del metano rappresenta un passo avanti significativo rispetto alle fonti energetiche tradizionali. I vantaggi per la comunità si traducono in una maggiore sicurezza degli impianti, nella continuità dell’approvvigionamento e in un concreto risparmio economico per le famiglie, oltre a garantire un minore impatto ambientale grazie a emissioni ridotte e a una gestione quotidiana decisamente più comoda.

La cerimonia ufficiale e lo sportello per i cittadini

Per sancire l’inizio di questo nuovo percorso, le istituzioni hanno organizzato un momento pubblico e simbolico. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia di accensione della fiammella, che si terrà il prossimo 25 giugno 2026 nella piazza del Municipio, a partire dalle ore 20:00.

Al fine di supportare gli utenti in tutte le fasi di attivazione della fornitura, è stato predisposto un servizio di assistenza dedicato. Presso la casa comunale sarà infatti attivo un punto informativo pubblico, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dove ricevere chiarimenti e supporto logistico.

Incentivi economici per la prima attivazione

Per agevolare il passaggio alla nuova rete, Amalfitana Gas ha lanciato una campagna promozionale destinata alle utenze domestiche situate nel territorio comunale, valida sia per i proprietari di immobili sia per gli inquilini in locazione (sono escluse le partite IVA e le forniture non domestiche).

Il piano prevede un premio di prima attivazione di 200,00 euro. Per ottenere il bonus è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • La prima attivazione della fornitura di gas naturale deve interessare PDR già esistenti al 31 dicembre 2026.
  • L’utenza deve risultare attiva alla data del 31 dicembre 2026.

I contributi saranno erogati tramite bonifico bancario a partire dal 2027, una volta verificate le condizioni stabilite. Il premio non verrà riconosciuto per i punti di riconsegna che alla fine dell’anno risulteranno disattivi o che avranno subìto una voltura.

Bonus continuità e scadenze per la presentazione delle domande

Le agevolazioni per i residenti non si fermano al primo allaccio. La società concessionaria ha previsto anche un premio di continuità di 100,00 euro per le persone fisiche che manterranno attiva la fornitura nel tempo. Questo ulteriore incentivo richiede il rispetto di due passaggi:

  • Attivazione della fornitura nel corso dell’anno 2026.
  • Mantenimento continuativo del servizio in stato attivo fino al 31 dicembre 2027.

Il pagamento di questa seconda tranche avverrà a partire dal 2028. Anche in questo caso, la disattivazione della linea o la voltura nel corso del 2027 comporteranno la perdita del diritto al bonus.

Per garantire l’avvio del servizio entro i termini previsti, la documentazione completa deve pervenire ad Amalfitana Gas entro e non oltre il 15 dicembre 2026. Le domande incomplete o inviate oltre la scadenza non saranno prese in considerazione. I moduli specifici sono disponibili sul sito web del gestore e devono essere inoltrati via e-mail o PEC agli indirizzi ufficiali (amministrazione@pec.amalfitanagas.it oppure sg@amalfitanagas.it), allegando un documento di identità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda al numero telefonico 089-9956481.

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