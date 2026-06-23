“Bentornati al Sud” ad Agropoli: via alle riprese con Bisio e Siani, ecco dove

Anche Agropoli diventa ufficialmente il set di “Bentornati al Sud”, il terzo attesissimo film della saga cinematografica che vede protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani. La produzione è arrivata in città questa mattina, le zone interessate dalle riprese sono off limits.

I luoghi del set ad Agropoli

I ciak principali interesseranno:

La splendida zona panoramica di San Francesco

La suggestiva Baia di Trentova

Lo stadio “Raffaele Guariglia”

Come cambia la viabilità: strade chiuse e deviazioni

Per consentire lo svolgimento delle riprese in condizioni di piena sicurezza, nella giornata di oggi, fino alle ore 18:00, sono state adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità in Via Fontana dei Monaci, lungo la strada panoramica.

Il traffico veicolare sarà deviato nel tratto compreso tra l’incrocio di Via San Francesco-Via Salecaro e Via Fontana dei Monaci, lungo la viabilità che ricade nella perimetrazione del centro abitato e sulla Strada Provinciale 184.

Entusiasmo in città per Bisio e Siani: caccia al selfie e le comparse locali

Intanto in città c’è grande fermento per l’arrivo della troupe, un evento che sta generando tantissima curiosità sia tra i residenti che tra i turisti, tutti a caccia di selfie e autografi con i protagonisti del film.

Sono state infatti moltissime le persone che si sono presentate presso il Centro Visite Trentova-Tresino per partecipare al casting. Tante di queste comparse locali avranno l’opportunità di prendere parte attiva ai ciak sul territorio.

L’uscita al cinema

Le riprese proseguiranno ora a ritmo serrato per terminare a metà luglio tra Castellabate e Roma, dove all’interno degli studi cinematografici verranno riprodotti tutti gli ambienti interni della pellicola. Per vedere la pellicola sul grande schermo bisognerà invece attendere ancora qualche mese: l’uscita ufficiale di “Bentornati al Sud” nelle sale cinematografiche è infatti prevista per Natale 2026.