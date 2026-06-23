Salerno: De Luca segnala caos prenotazioni e ticket all’ospedale Ruggi, scoppia la polemica

L’ospedale Ruggi di Salerno è nuovamente al centro delle polemiche a causa dei gravi disservizi che stanno colpendo i cittadini intenzionati a prenotare visite mediche e a pagare i relativi ticket sanitari. Davanti agli sportelli dedicati si stanno registrando file lunghissime e continue proteste da parte degli utenti, esasperati da una situazione che si protrae ormai da diversi giorni.

A peggiorare il quadro quotidiano si è aggiunto il blocco dei contatori automatici, andati completamente in tilt, che ha paralizzato le normali procedure di pagamento e costretto centinaia di persone a lunghe ed estenuanti attese.

La denuncia politica e le reazioni dei cittadini

Il caso è diventato politico dopo un intervento social del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha espresso duramente il proprio dissenso per quanto sta accadendo all’interno della struttura ospedaliera.

“Raccogliamo le proteste di centinaia di cittadini che all’ospedale Ruggi cercano di prenotare la visita e di pagare il relativo ticket. Davanti agli sportelli predisposti le file sono lunghissime e si registrano continue proteste. Una situazione che dura da giorni, e anche stamattina, a causa dei contatori automatici che sono in tilt. Esprimo grande preoccupazione, una situazione intollerabile”.

Le parole del primo cittadino hanno tuttavia scatenato una marea di polemiche e contestazioni ironiche da parte degli utenti del web. Molti cittadini hanno fatto notare come le criticità del Ruggi non siano affatto recenti, ma rappresentino un problema strutturale ben noto da anni, perfino durante il periodo in cui lo stesso De Luca ricopriva la carica di presidente della Regione Campania con la delega alla sanità.

Il dibattito sulla gestione della sanità locale

La reazione dell’opinione pubblica si è divisa tra aspre critiche e commenti sarcastici sulla tempistica della denuncia. Diversi commentatori hanno sottolineato il paradosso di una presa di posizione arrivata solo oggi, evidenziando come una simile situazione di criticità fosse già ampiamente presente durante il mandato regionale del sindaco.

Mentre il dibattito politico si infiamma sui social, con gli utenti che ironizzano sulle responsabilità attribuite a predecessori e successori della guida di palazzo Santa Lucia, il problema strutturale resta irrisolto, lasciando l’utenza salernitana a confrontarsi quotidianamente con i disservizi del sistema di prenotazione.