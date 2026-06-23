Maxi sequestro sull’A2: hashish per oltre 400mila euro nascosto in auto, un arresto a Sala Consilina

Nei giorni scorsi, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, la Polizia di Stato ha proceduto al controllo di un’autovettura in transito nel tratto compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina, impegnata in un servizio di vigilanza, ha fermato il veicolo per accertamenti. Nel corso delle verifiche il conducente ha manifestato un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo, fornendo risposte evasive alle richieste degli operatori di polizia. Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire il controllo, avvalendosi anche del supporto di altro personale giunto nel frattempo sul posto.

La scoperta della droga e il valore di mercato

L’attività ispettiva ha consentito di rinvenire all’interno del veicolo, accuratamente occultate, 30 confezioni avvolte in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 33,4 chilogrammi. La droga è stata sottoposta a sequestro e il conducente è stato tratto in arresto per il reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna. Il sequestro dell’ingente quantitativo di droga ha permesso di sottrarre alla criminalità organizzata un valore di vendita al dettaglio, sulle piazze di spaccio, di circa 430.000 euro.

I precedenti e il trasferimento in carcere

L’operazione si innesta in un’ampia attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che già nello scorso mese di dicembre aveva portato all’arresto di un cittadino italiano, trovato in possesso di circa 64 kg di sostanze stupefacenti tra cui hashish, cocaina e crack. Dopo gli accertamenti di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale “Antonio Caputo” di Salerno per essere posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.