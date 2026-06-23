Attualità

Trasporto scolastico, Ambito S8: aperto il bando per gli studenti con disabilità

Al via il bando dell'Ambito S8 per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità (scuole superiori, AS 2025/2026). Domande entro il 7 luglio 2026

Chiara Esposito
Bambini scuolabus

L’Ambito Territoriale Sociale S8 ha pubblicato l’avviso per il servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità iscritti alla scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2025/2026.

La misura, finalizzata a garantire il diritto allo studio e alla mobilità, rientra nel quadro delle politiche per l’inclusione. Il contributo copre le spese di trasporto sostenute per l’alunno nel tragitto casa-scuola, e viceversa, e viene erogato in un’unica soluzione.

Requisiti per l’accesso al contributo

L’iniziativa è rivolta alle persone con disabilità che, al momento della presentazione della domanda, risultino:

  • Residenti in uno dei Comuni dell’Ambito S8.
  • Regolarmente iscritte a un istituto di istruzione superiore di secondo grado.
  • Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 07 luglio 2026.

Come presentare la domanda

L’avviso completo, ed annessa modulistica, sono disponibili sul portale istituzionale dell’Ambito: https://www.pianodizonas8.it/Portale

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