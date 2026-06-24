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Salerno, controlli della Polizia nei locali della movida: denunciato un titolare e sanzionato un cliente

Controlli mirati della Polizia di Stato e della Polizia Locale a Salerno: verifiche sulle autorizzazioni amministrative e sanzioni per abuso di alcol

Redazione Infocilento
Polizia

Nel corso del fine settimana la Polizia di Stato, con personale della Squadra amministrativa della Divisione P.A.S., congiuntamente agli operatori della Polizia locale di Salerno, ha svolto una serie di controlli mirati presso esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio cittadino. L’attività ispettiva è stata finalizzata alla verifica della regolarità delle autorizzazioni amministrative, al controllo del rispetto della normativa in materia di emissioni sonore e alla prevenzione della somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni.

Verifiche amministrative nei locali cittadini

Nel corso delle verifiche sono stati controllati tre esercizi pubblici. Per due di essi sono tuttora in corso approfondimenti amministrativi volti ad accertare la piena regolarità dei titoli autorizzativi.

Alcol a persone in stato di alterazione: scattano le sanzioni

Presso il terzo esercizio, invece, gli operatori hanno accertato la somministrazione di una bevanda alcolica a una persona che si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Alla luce degli elementi raccolti, il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità giudiziaria. Contestualmente, l’avventore è stato sanzionato amministrativamente per essersi trovato in luogo pubblico in manifesto stato di ubriachezza.

Sicurezza urbana e tutela della salute pubblica

L’attività rientra nel più ampio piano di controlli predisposto per garantire il rispetto della normativa di settore, la tutela della sicurezza urbana e la salvaguardia della salute pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni connessi all’abuso di sostanze alcoliche e alla corretta gestione delle attività di somministrazione.

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