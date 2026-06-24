Controlli antidroga in centro: minorenne arrestato con dosi pronte allo spaccio e un coltello karambit

Nella serata di ieri, 23 giugno, il personale della Polizia di Stato ha effettuato un mirato servizio di osservazione e controllo in un’area cittadina interessata dalle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività, gli operatori hanno notato un cittadino italiano di origine marocchina seduto all’esterno di un esercizio pubblico. Quest’ultimo, alla vista della pattuglia, si è alzato repentinamente tentando di sottrarsi al controllo.

Il sequestro di droga, contanti e armi

Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di numerosi involucri contenenti sostanze stupefacenti di diversa tipologia, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. In particolare, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente: 42 involucri contenenti cocaina e crack, 1 involucro contenente anfetamina, 13 involucri contenenti hashish, la somma di 260 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta provento dell’attività di spaccio, e un coltello del tipo “karambit”, avente lama ricurva e impugnatura ad anello.

Gli accertamenti e l’arresto del minore

Gli accertamenti tecnici effettuati presso gli uffici della Polizia Scientifica hanno consentito di confermare la natura delle sostanze. Al termine delle attività di rito, il minore è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di arma od oggetto atto ad offendere. Dell’arresto è stata immediatamente informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente, che ha disposto il trasferimento del giovane presso un Centro di Prima Accoglienza. Il ragazzo rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Il piano di prevenzione sul territorio

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili del territorio.