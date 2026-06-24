Capaccio Paestum, torna il Festival della poesia sociale: tre serate contro il disagio giovanile

Torna a Capaccio Paestum il Festival internazionale della poesia sociale, giunto alla sua quinta edizione. La rassegna culturale, curata dalla poetessa e giornalista capaccese Milena Cicatiello, quest’anno si ispira apertamente all’opera di Rainer Maria Rilke, in occasione del 150° anniversario della sua nascita. Al centro del dibattito ci sarà il volume “Lettere a un giovane poeta”, assunto come guida pedagogica per affrontare l’attuale momento di fragilità psico-emotiva e valoriale che colpisce le nuove generazioni. L’obiettivo della manifestazione è proprio quello di esplorare il ruolo salvifico della poesia all’interno di una società individualista e alienante.

Il programma delle tre serate a Capaccio Paestum

Il festival si articolerà in tre appuntamenti principali, ospitati nella Sala Erica di Capaccio Paestum con inizio alle ore 17:30.

Il debutto è fissato per il 31 luglio con la serata inaugurale, che vedrà la partecipazione del poeta e paesologo Franco Arminio. L’autore collegherà le riflessioni di Rilke con i temi della sua opera “La cura dello sguardo”, focalizzandosi sul concetto di bellezza come strumento di salvezza.

Il secondo incontro si terrà il 12 agosto e ospiterà la scrittrice e criminologa salernitana Lucia Sforza. Al centro dell’appuntamento ci sarà il suo romanzo “Scacco matto”, un testo dedicato al disagio giovanile e all’inclusione sociale, utile per analizzare le problematiche e le tutele del mondo dei più giovani.

La rassegna si chiuderà il 4 dicembre con la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso di poesia sociale “I diversi versi”, iniziativa ormai consolidata nel panorama culturale locale.

Il concorso letterario e la giuria

I dettagli e il bando ufficiale del premio “I diversi versi” saranno pubblicati nel corso del mese di settembre. L’organizzazione ha confermato alla guida della giuria lo scrittore meridionalista Pino Aprile, che già nella scorsa edizione del festival aveva ricevuto il premio alla carriera.

L’intera manifestazione si propone come uno spazio di aggregazione e di crescita per il territorio, offrendo ai cittadini un’occasione di confronto sui temi dell’attualità sociale attraverso il linguaggio letterario.