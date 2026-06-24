Cilento

Capaccio Paestum, torna il Festival della poesia sociale: tre serate contro il disagio giovanile

Quinta edizione per il Festival della poesia sociale a Capaccio Paestum curato da Milena Cicatiello. Tra gli ospiti Franco Arminio e Lucia Sforza

Redazione Infocilento
Poeta

Torna a Capaccio Paestum il Festival internazionale della poesia sociale, giunto alla sua quinta edizione. La rassegna culturale, curata dalla poetessa e giornalista capaccese Milena Cicatiello, quest’anno si ispira apertamente all’opera di Rainer Maria Rilke, in occasione del 150° anniversario della sua nascita. Al centro del dibattito ci sarà il volume “Lettere a un giovane poeta”, assunto come guida pedagogica per affrontare l’attuale momento di fragilità psico-emotiva e valoriale che colpisce le nuove generazioni. L’obiettivo della manifestazione è proprio quello di esplorare il ruolo salvifico della poesia all’interno di una società individualista e alienante.

Il programma delle tre serate a Capaccio Paestum

Il festival si articolerà in tre appuntamenti principali, ospitati nella Sala Erica di Capaccio Paestum con inizio alle ore 17:30.

Il debutto è fissato per il 31 luglio con la serata inaugurale, che vedrà la partecipazione del poeta e paesologo Franco Arminio. L’autore collegherà le riflessioni di Rilke con i temi della sua opera “La cura dello sguardo”, focalizzandosi sul concetto di bellezza come strumento di salvezza.

Il secondo incontro si terrà il 12 agosto e ospiterà la scrittrice e criminologa salernitana Lucia Sforza. Al centro dell’appuntamento ci sarà il suo romanzo “Scacco matto”, un testo dedicato al disagio giovanile e all’inclusione sociale, utile per analizzare le problematiche e le tutele del mondo dei più giovani.

La rassegna si chiuderà il 4 dicembre con la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso di poesia sociale “I diversi versi”, iniziativa ormai consolidata nel panorama culturale locale.

Il concorso letterario e la giuria

I dettagli e il bando ufficiale del premio “I diversi versi” saranno pubblicati nel corso del mese di settembre. L’organizzazione ha confermato alla guida della giuria lo scrittore meridionalista Pino Aprile, che già nella scorsa edizione del festival aveva ricevuto il premio alla carriera.

L’intera manifestazione si propone come uno spazio di aggregazione e di crescita per il territorio, offrendo ai cittadini un’occasione di confronto sui temi dell’attualità sociale attraverso il linguaggio letterario.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.