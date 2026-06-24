Cronaca

Salerno, blitz antidroga in città: arrestato un uomo con cocaina e contanti

I Carabinieri di Salerno arrestano M.C. per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 2.700 euro in contanti

Redazione Infocilento
Carabinieri auto

Un importante intervento di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato messo a segno a Salerno. I Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto un uomo, identificato con le iniziali M.C., con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli straordinari del territorio finalizzati a garantire la sicurezza pubblica e a reprimere i canali di distribuzione della droga in città.

La dinamica del blitz e il sequestro

Il blitz è scattato lo scorso 22 giugno, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, supportati attivamente dal personale della S.I.O. del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, hanno localizzato l’indagato. Nel corso delle perquisizioni, le forze dell’ordine hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 8 grammi di cocaina, una quantità pronta per essere immessa sul mercato locale.

Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno scoperto e sequestrato un vero e proprio kit per il confezionamento della droga. Tra il materiale sequestrato figurano un bilancino di precisione e diversi strumenti utili al taglio e alla preparazione delle dosi. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti anche 2.700 euro in contanti, una somma considerata dagli inquirenti come il presumibile provento dell’attività illecita di spaccio. Tutto il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

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