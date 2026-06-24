Cilento

Policastro Bussentino, residenti bloccano il montaggio di una cella mobile: scoppia la protesta

Tensioni a Policastro Bussentino: i cittadini protestano e bloccano l'installazione di una cella mobile Wind in centro. Intervengono i Carabinieri

Maria Emilia Cobucci
Policastro, camion

Momenti di forte tensione questa mattina nel pieno centro abitato di Policastro Bussentino, frazione del comune di Santa Marina. Un gruppo di residenti è sceso in strada per protestare contro il posizionamento di una cella mobile della Wind su un terreno privato, riuscendo, al momento, a bloccare l’inizio dei lavori.

La protesta dei cittadini ha creato non pochi disagi, impedendo agli operai di procedere con il montaggio delle strutture, richiedendo l’immediato intervento delle forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse.

L’intervento dei Carabinieri e la sospensione dei lavori

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Vibonati, diretti dal Maresciallo Francesco Barile ed anche i militari dell’Aliquota Radiomobile di Sapri che hanno provveduto a sedare gli animi. Nel corso della protesta, un uomo ha accusato un malore, fortunatamente, senza serie conseguenze. L’installazione dell’infrastruttura è stata temporaneamente sospesa.

La regolarità delle autorizzazioni aziendali

Nonostante il fermo dei lavori imposto dalla protesta, la posizione della compagnia telefonica sembrerebbe essere solida dal punto di vista legale. Secondo una prima indagine avviata subito dopo i disordini, è emerso infatti che l’azienda fosse in possesso di tutti i permessi e delle autorizzazioni necessarie per procedere legittimamente all’installazione della cella mobile sul terreno privato.

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