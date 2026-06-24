Attualità

Capaccio Paestum, nuove regole per gli impianti a biomasse: il punto con Ernesto Franco (Cittadinanza Attiva)

Il Consiglio di Capaccio Paestum approva all'unanimità le modifiche al RUEC per impianti a biogas e biometano. Più tutela per le aree agricole

Alessandra Pazzanese

Il Consiglio comunale di Capaccio Paestum, di recente ha approvato all’unanimità le modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), introducendo nuove disposizioni in materia di impianti a biogas e biometano.

L’obiettivo

Una decisione che punta a rafforzare la tutela del territorio agricolo e paesaggistico, individuando criteri più stringenti per l’eventuale realizzazione di nuovi impianti. L’obiettivo dell’Amministrazione, guidata dal Sindaco, Gaetano Paolino, è quello di preservare le aree agricole di maggiore pregio, considerate una risorsa fondamentale per l’identità e l’economia locale.

Il provvedimento arriva al termine di un percorso che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, tecnici, associazioni e cittadini. Negli ultimi mesi il tema aveva alimentato un acceso confronto pubblico, soprattutto in relazione ad alcune ipotesi progettuali che avevano suscitato preoccupazioni tra residenti e operatori del settore.

La soddisfazione di Cittadinanzattiva

Soddisfazione è stata espressa dal gruppo “Cittadinanza Attiva Capaccio Paestum”, coordinato da Ernesto Franco, che aveva seguito da vicino l’evoluzione della vicenda, chiedendo maggiori garanzie per la tutela delle aree agricole. Franco, ai microfoni di InfoCilento, ha fatto il punto sulle nuove linee tracciate dall’ente.

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