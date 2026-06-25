Attualità

Fondi spiagge sicure, cinque comuni del salernitano ottengono i finanziamenti del ministero

Il Ministero dell'Interno finanzia cinque comuni in provincia di Salerno per il piano Spiagge sicure 2026. In arrivo 25mila euro a testa contro l'abusivismo commerciale

Ernesto Rocco
Vu Cumprà

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la graduatoria dei comuni costieri che beneficeranno dei finanziamenti legati all’iniziativa “Spiagge sicure”. Tra i 60 centri individuati a livello nazionale in base ai flussi turistici e ai criteri di legge, cinque si trovano in provincia di Salerno. Si tratta di Vietri sul Mare, Agropoli, Pollica, Furore e Conca dei Marini. A ciascuna di queste amministrazioni locali sarà assegnato un contributo economico pari a 25mila euro, attinto dalle risorse del Fondo per la sicurezza urbana.

L’intervento punta a dare un supporto concreto ai comuni che, specialmente durante i mesi estivi, devono gestire l’incremento delle presenze turistiche e i rischi connessi al commercio abusivo e alla vendita di prodotti contraffatti.

Come saranno investiti i fondi nei comuni salernitani

I contributi ministeriali hanno una destinazione d’uso specifica per garantire il controllo del territorio. Le amministrazioni locali potranno utilizzare i 25mila euro ricevuti per l’assunzione di agenti di Polizia locale a tempo determinato e per finanziare le ore di lavoro straordinario del personale già in servizio.

Una parte dei fondi potrà inoltre essere destinata all’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature per i controlli, oltre che alla promozione di campagne informative rivolte a residenti e visitatori per contrastare il mercato del falso. L’obiettivo complessivo è tutelare la sicurezza urbana, salvaguardare i consumatori e difendere i commercianti regolari dalla concorrenza sleale.

I requisiti e le scadenze per l’accesso ai contributi

Per ottenere materialmente i fondi, i cinque comuni della provincia di Salerno dovranno presentare un progetto dettagliato alla Prefettura. La proposta dovrà indicare con precisione le misure che si intendono mettere in atto, le zone specifiche interessate dai controlli, il personale e i mezzi coinvolti, insieme a un piano economico dei costi previsti. Tutti gli interventi finanziati nell’ambito di questa edizione del progetto dovranno essere conclusi entro il termine tassativo del 15 ottobre 2026.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.