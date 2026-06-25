Castellabate, obiettivo riqualificazione impianto sportivo “De Vivo”: si punta ad un polo sportivo polivalente

Il Comune di Castellabate ha approvato in Delibera di Giunta la candidatura dell’impianto sportivo “De Vivo” di San Marco al bando “Sport e Periferie 2026”. Ad annunciarlo è il primo cittadino, Marco Rizzo, che sottolinea la volontà di investire nello sport come strumento di crescita, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Il progetto

L’obiettivo non è soltanto la riqualificazione e l’ammodernamento del campo sportivo esistente, ma la realizzazione di un progetto più ampio e ambizioso: la creazione di un vero e proprio polo sportivo al servizio della comunità, con la possibile realizzazione di nuove aree dedicate a diverse discipline, tra cui campi da tennis, basket e ulteriori spazi polifunzionali.

“Vogliamo offrire ai nostri giovani, alle associazioni sportive e a tutti i cittadini strutture moderne, sicure e accessibili, capaci di favorire la pratica sportiva, l’aggregazione e il benessere durante tutto l’anno”, comunica il Sindaco Rizzo che poi continua: “Siamo consapevoli che il percorso sarà impegnativo, ma lavoreremo con determinazione per cogliere questa importante opportunità di sviluppo per San Marco e per l’intero territorio di Castellabate”.