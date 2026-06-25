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Castellabate, obiettivo riqualificazione impianto sportivo “De Vivo”: si punta ad un polo sportivo polivalente

Il Comune di Castellabate approva la candidatura dell'impianto sportivo "De Vivo" al bando "Sport e Periferie 2026". Il piano del sindaco Marco Rizzo per un nuovo polo polivalente

Redazione Infocilento
Campo De Vivo Castellabate

Il Comune di Castellabate ha approvato in Delibera di Giunta la candidatura dell’impianto sportivo “De Vivo” di San Marco al bando “Sport e Periferie 2026”. Ad annunciarlo è il primo cittadino, Marco Rizzo, che sottolinea la volontà di investire nello sport come strumento di crescita, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Il progetto

L’obiettivo non è soltanto la riqualificazione e l’ammodernamento del campo sportivo esistente, ma la realizzazione di un progetto più ampio e ambizioso: la creazione di un vero e proprio polo sportivo al servizio della comunità, con la possibile realizzazione di nuove aree dedicate a diverse discipline, tra cui campi da tennis, basket e ulteriori spazi polifunzionali.

“Vogliamo offrire ai nostri giovani, alle associazioni sportive e a tutti i cittadini strutture moderne, sicure e accessibili, capaci di favorire la pratica sportiva, l’aggregazione e il benessere durante tutto l’anno”, comunica il Sindaco Rizzo che poi continua: “Siamo consapevoli che il percorso sarà impegnativo, ma lavoreremo con determinazione per cogliere questa importante opportunità di sviluppo per San Marco e per l’intero territorio di Castellabate”.

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