Crisi politica a Battipaglia: consiglio deserto e l’affondo di Spera contro la sindaca Francese

Un duro affondo contro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cecilia Francese arriva da Annalisa Spera, segretario politico di Battipaglia Radici e Valori, che interviene dopo l’ennesima seduta del consiglio comunale andata deserta.

Secondo Spera, la situazione politica cittadina evidenzia ormai una crisi conclamata, con una maggioranza che «da molto tempo non ha più i numeri» e un’amministrazione che continua a restare in carica esclusivamente per arrivare alla conclusione naturale del mandato.

L’appello alla sindaca e le due opzioni per la crisi

«Battipaglia non merita questo teatrino», afferma la rappresentante di Radici e Valori, puntando il dito contro il primo cittadino, ritenuto il principale responsabile dell’attuale fase di stallo politico. Da qui l’invito rivolto a Francese a compiere «uno scatto d’orgoglio e di buon senso», riconoscendo apertamente la crisi politica e l’assenza di una maggioranza stabile in consiglio comunale.

Nel comunicato, Spera indica due possibili strade: le dimissioni definitive del sindaco oppure la presentazione in consiglio comunale in qualità di sindaco dimissionario, per aprire formalmente la crisi amministrativa e verificare se esistano ancora le condizioni politiche per proseguire fino alla fine della consiliatura attraverso un programma condiviso e limitato a pochi punti essenziali.

Il rispetto per i cittadini e il futuro della città

«Tirare la corda fino al termine è solo accanimento terapeutico», sostiene Spera, che richiama inoltre il rispetto dovuto ai cittadini battipagliesi, ricordando come Cecilia Francese abbia ottenuto per due volte la fiducia degli elettori.

Lo sguardo di Battipaglia Radici e Valori, tuttavia, è già rivolto al futuro. Il movimento rivendica di aver avviato da tempo un percorso di confronto con forze politiche e civiche interessate a costruire una nuova alleanza per la città, fondata su un programma condiviso che metta al centro responsabilità amministrativa e capacità di governo.

Un appello che si inserisce nel dibattito politico cittadino in vista delle prossime scadenze elettorali e che punta ad aprire una nuova fase per il governo della città.