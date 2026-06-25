Radici in Movimento: a Novi Velia torna “Transumanti”, il Festival che Celebra la Terra e la Tradizione

Il fascino senza tempo delle antiche migrazioni stagionali torna a rivivere nel cuore del Cilento. Dal 26 al 28 giugno 2026, il suggestivo borgo di Novi Velia ospiterà la seconda edizione di “Transumanti”, la manifestazione ideata dall’associazione Modalità On per rendere omaggio a un rito che unisce indissolubilmente l’uomo, l’animale e la natura.

La transumanza, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità nel 2019, non è solo storia: è una tecnica viva di gestione sostenibile del territorio. Quest’anno l’evento assume un valore ancora più profondo, inserendosi nelle celebrazioni della FAO per l’Anno Internazionale dei Pascoli, della Pastorizia e della Donna Agricoltrice.

Un programma tra cultura, arte e sapori antichi

Il festival propone un viaggio immersivo nella cultura pastorale attraverso diversi appuntamenti:

Convegni tematici: Focus sull’importanza ecologica dei pascoli bradi e dei prati stabili, e sul ruolo cruciale dei pastori ieri e oggi.

Focus sull’importanza ecologica dei pascoli bradi e dei prati stabili, e sul ruolo cruciale dei pastori ieri e oggi. Arte e artigianato: Una mostra pittorica racconterà la vita agreste, mentre in piazza verrà ricostruito un autentico “pagliarieddo”, la tipica dimora mobile dei pastori cilentani, animata dal suono dei maestri campanari.

Una mostra pittorica racconterà la vita agreste, mentre in piazza verrà ricostruito un autentico “pagliarieddo”, la tipica dimora mobile dei pastori cilentani, animata dal suono dei maestri campanari. Gastronomia d’eccellenza: Sabato fari puntati sui pastori-trasformatori con una degustazione guidata dai maestri dell’ONAF. Spazio poi allo street food locale con prelibatezze come la mozzarella inda i filici, i cavatielli e le pizze fritte.

Le tre serate saranno interamente animate dalle colonne sonore della tradizione, grazie alle esibizioni di Manuel Scarpitta, del Trio Cortazzo e del maestro Alessandro Gaudio. Un’occasione unica per riscoprire il turismo lento e l’autenticità del territorio cilentano.

Informazioni Utili per il Visitatore

Cosa: “Transumanti” – Seconda Edizione Quando: Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica 28 Giugno 2026 Dove: Novi Velia (Salerno), Cilento Prezzo: Ingresso gratuito alla manifestazione e all’area espositiva; consumazioni e degustazioni guidate a pagamento.