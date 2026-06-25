Temporali improvvisi e rischio grandine: allerta meteo della regione Campania

Le previsioni indicano l’arrivo di rovesci e temporali che potrebbero assumere intensità rilevante a livello locale. Gli esperti della Protezione Civile sottolineano che i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una forte incertezza previsionale e da una notevole rapidità di evoluzione. Oltre alle precipitazioni, il bollettino segnala il rischio di grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, fattori che potrebbero causare danni strutturali e colpire le coperture esposte.

Allarme idrogeologico e possibili impatti sul territorio

L’avviso, diramato ai Comuni attraverso la Sala Operativa Unificata (SORU), evidenzia un concreto rischio idrogeologico. Le precipitazioni attese potrebbero determinare diversi fenomeni di impatto al suolo, tra cui:

Allagamenti e scorrimento delle acque nelle sedi stradali;

Esondazioni e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua;

Caduta massi e movimenti franosi favoriti dalla fragilità dei suoli.

Le raccomandazioni alle autorità locali

La Protezione Civile ha invitato le amministrazioni locali ad attivare i protocolli di sicurezza previsti dai rispettivi piani comunali. Nello specifico, si raccomanda alle autorità competenti di “porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti”.

Infine, in considerazione delle possibili forti raffiche di vento, viene ricordato ai Comuni di effettuare verifiche mirate sulla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche, così da tutelare l’incolumità pubblica.