Sicurezza urbana, la Polizia Municipale potenzia l’organico: sei nuovi agenti nel piano di assunzioni

È stato inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) il potenziamento dell’organico della Polizia Municipale. Il piano prevede l’inserimento di sei nuovi agenti, oltre alla conferma dei quattro lavoratori stagionali e dei sei agenti previsti per il 2027.

Il confronto con i sindacati e le parti sociali

In merito al confronto con le parti sociali, l’Assessore Antonio Corsetto dichiara: “Questa decisione nasce dalla costante attenzione che questa amministrazione ha sempre riservato agli agenti del nostro territorio. Il nostro impegno è sempre stato quello di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con il personale in servizio, garantendo la massima disponibilità al confronto. In quest’ottica, avremmo avuto il piacere di discutere di qualsiasi problematica anche con i rappresentanti sindacali, inclusa la rappresentante provinciale Milena Matrullo, con la quale ci confrontiamo costantemente.”

La gestione operativa e la rimodulazione dei turni

Riguardo alla gestione operativa, Corsetto aggiunge: “Per quanto riguarda le recenti tematiche sollevate in merito ai turni di servizio, si è resa necessaria una rimodulazione dell’orario di chiusura, spostato dalle 21:00 alle 22:00. Tale modifica è stata introdotta per rispondere meglio alle esigenze di servizio e avvicinarsi maggiormente all’orario mattutino, superando le difficoltà oggettive che si erano venute a creare nella gestione del passaggio tra il turno serale e quello antimeridiano.”

I prossimi passi amministrativi verso il consiglio comunale

Infine, in riferimento ai prossimi passi amministrativi, l’Assessore conclude: “Siamo, come sempre, aperti al dialogo e pronti a sederci attorno a un tavolo per discutere con i sindacati, gli agenti e il Comando, con la massima disponibilità, per affrontare qualsiasi esigenza. Stiamo definendo il tutto in tempi rapidi per procedere al voto in sede di consiglio, al fine di superare le difficoltà riscontrate in questo periodo che hanno rallentato l’iter delle delibere.”