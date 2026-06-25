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Agropoli, Fico promette il Pronto Soccorso. I Comitati: «vigiliamo»

Svolta per la sanità nel Cilento: il Presidente Roberto Fico annuncia l'atto aziendale per riaprire il Pronto Soccorso di Agropoli. Ma i comitati avvertono: "Ora fatti, basta promesse"

Serena Vitolo

Si riaccende la speranza per la sanità nel Cilento. Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato l’avvio formale dell’iter per l’adozione dell’atto aziendale propedeutico alla riapertura del Pronto Soccorso di base presso il presidio ospedaliero di Agropoli. Un passo cruciale per un territorio che da anni rivendica il ripristino di presidi sanitari d’emergenza.

Il Governatore ha confermato l’imminenza dell’operazione, sottolineando la necessità di agire concretamente: “A breve faremo un’analisi importante perché credo che l’atto per l’apertura vada fatto”. Fico ha inoltre annunciato che si recherà personalmente sul territorio a breve per illustrare i dettagli e le tappe del percorso sia ai cittadini sia ai sindaci dell’area cilentana.

La reazione dei comitati civici: favorevoli ma vigili

L’annuncio della governance regionale ha immediatamente innescato il dibattito pubblico e la reazione dei movimenti civici locali, da tempo in prima linea per la difesa del diritto alla salute. Nel corso della trasmissione Anteprima News su InfoCilento, sono intervenute in diretta Gisella Botticchio, esponente del “Comitato 8 agosto”, e Lucia Grambone, rappresentante del comitato “Obiettivo Ospedale”.

Le portavoce dei movimenti hanno accolto con favore l’apertura formale della Regione Campania, ma hanno contestualmente espresso una posizione di ferma cautela. La richiesta emersa con forza è quella di superare definitivamente la logica delle promesse, pretendendo l’immediata traduzione degli annunci in azioni concrete e tangibili.

L’obiettivo prioritario, secondo i comitati, resta quello di rimettere il cittadino al centro dell’agenda politica e sanitaria, restituendo i servizi di assistenza essenziali a un comprensorio che ha subito per troppo tempo un grave isolamento assistenziale.

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