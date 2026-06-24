Svolta per il pronto soccorso di Agropoli, la Regione Campania annuncia l’atto aziendale per l’apertura

La sanità nel Cilento si trova a un punto di svolta decisivo. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato ufficialmente l’intenzione di avviare le procedure necessarie per l’apertura del pronto soccorso presso il presidio ospedaliero di Agropoli. L’annuncio è arrivato da Palazzo Santa Lucia a Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano straordinario per il rafforzamento del capitale umano e dell’occupabilità.

Le parole del governatore aprono una nuova fase per il territorio, segnata dal dialogo tra le istituzioni regionali e i vertici sanitari locali per superare una carenza assistenziale che dura da anni.

Le dichiarazioni del presidente Roberto Fico e il piano della Regione

Il governatore ha confermato di aver già avviato le interlocuzioni formali con i vertici dell’Azienda sanitaria locale per definire i dettagli tecnici dell’operazione.

“Per il Pronto soccorso di Agropoli proveremo a breve a fare un’analisi importante, perché credo che l’atto aziendale per l’apertura vada fatto e quindi credo che lo faremo”

Fico ha poi aggiunto: “Sono in contatto con il direttore generale dell’Asl di Salerno proprio per questa motivazione, a breve lavoreremo su questo”. Il presidente ha inoltre manifestato la volontà di recarsi personalmente sul territorio per illustrare il piano d’azione direttamente ai cittadini e agli amministratori locali: “A breve vorrei provare a venire ad Agropoli e spiegare alla popolazione e ai sindaci qual è il percorso che la Regione intende mettere in campo”.

La reazione del comitato Obiettivo ospedale e la mobilitazione cittadina

Il Comitato civico “Obiettivo Ospedale” ha accolto con favore le parole del presidente, considerandole un primo traguardo fondamentale che recepisce le istanze sollevate in questi mesi attraverso manifestazioni e azioni di carattere giudiziario. I rappresentanti del comitato hanno sottolineato come la dichiarazione del governatore valorizzi l’azione di stimolo condotta dalla cittadinanza, superando le discussioni sui modelli organizzativi per concentrarsi sull’obiettivo principale.

I membri del sodalizio hanno tuttavia precisato che il presidio e la protesta rimarranno pienamente attivi. La cittadinanza resterà in vigile attesa, manifestando fiducia per l’apertura istituzionale e attendendo la visita del presidente per avviare il percorso programmatico.

Il comitato 8 Agosto punta sulla linea del dialogo e della fine dell’emergenza

Anche il comitato “8 Agosto”, guidato dalla presidente Gisella Botticchio, ha espresso forte soddisfazione per la piega presa dagli eventi. Di recente, la delegazione era stata ricevuta a Salerno dal direttore generale dell’Asl Gennaro Sosto, in un incontro istituzionale volto a tracciare una linea d’azione comune sfruttando anche la fuoriuscita della Regione Campania dal piano di rientro sanitario.

“Una linea fatta di incontri, richieste e conclusioni. La linea del dialogo, in questo momento propizio di fuoriuscita della Regione Campania dal piano di rientro. Questa è la migliore arma per una eventuale soluzione e cioè aprire immediatamente il pronto soccorso attivo h24 ad Agropoli. Basta morti nel Cilento”

Botticchio ha rivendicato il valore della mobilitazione popolare, definendola un risveglio delle coscienze privo di interessi politici, e ha concluso commentando positivamente la presa di posizione della Regione: “Bene le parole del presidente Roberto Fico, ora si lavori per mettere la parola fine a questa emergenza che dura da troppi anni”.