Eboli, carenza aule all’Istituto Giacinto Romano: è allarme doppi turni

Cresce la preoccupazione per la carenza di aule all’Istituto Giacinto Romano di Eboli. Ieri, nell’aula consiliare del Comune, si è svolto un incontro tra il sindaco Mario Conte, famiglie, studenti e personale scolastico per affrontare il rischio dei doppi turni pomeridiani a partire dal prossimo settembre.
Nel corso del confronto sono emerse le preoccupazioni della comunità scolastica per i possibili disagi che potrebbero interessare centinaia di studenti.
Il punto della situazione e l’impegno del Comune
L’amministrazione comunale ha assicurato il massimo impegno nella ricerca di soluzioni, ma al momento non sono state annunciate decisioni definitive. L’obiettivo resta quello di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico ed evitare il ricorso ai turni pomeridiani.