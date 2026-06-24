Agropoli, sanità in crisi: la comunità si mobilita con un corso BLSD

Il Comitato Civico Obiettivo Ospedale di Agropoli organizza per venerdì 26 giugno 2026 alle ore 18:00, presso il presidio cittadino, una dimostrazione pubblica di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation), aperta a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa nasce da una situazione sempre più critica: la carenza di servizi sanitari essenziali, in particolare del Pronto Soccorso, impone ai cittadini di organizzarsi autonomamente per garantire interventi tempestivi in caso di emergenza. Da qui il messaggio forte dell’evento: “Quando le istituzioni mancano, la comunità risponde.”

Il programma e le associazioni coinvolte

Durante la dimostrazione, a cura dell’associazione di volontariato “La Panchina”, saranno illustrate e simulate le principali manovre salvavita da eseguire in caso di arresto cardiocircolatorio, con l’obiettivo di formare e sensibilizzare quante più persone possibile. L’associazione è già attiva sul territorio con oltre 50 postazioni BLSD installate tra il Cilento e il Vallo di Diano, contribuendo concretamente alla sicurezza delle comunità locali.

A seguire, alle ore 19:00, è previsto un momento di incontro con i giovani dell’associazione “Lume”, realtà impegnata nella promozione sociale e nell’inclusione, che attraverso attività educative e aggregative offre nuove opportunità soprattutto ai più fragili.

Un forte segnale civico per Agropoli

L’evento rappresenta non solo un momento formativo, ma anche un forte segnale civico: ogni cittadino può fare la differenza. “Le vite non possono aspettare. Impariamo a salvarle” è l’invito rivolto a tutta la popolazione. La partecipazione è libera e fortemente incoraggiata