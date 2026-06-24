Attualità

Agropoli, sanità in crisi: la comunità si mobilita con un corso BLSD

Venerdì 26 giugno ad Agropoli dimostrazione pubblica di manovre salvavita BLSD. La comunità si mobilita contro la carenza dei servizi sanitari

Comunicato Stampa
Ospedale Agropoli

Il Comitato Civico Obiettivo Ospedale di Agropoli organizza per venerdì 26 giugno 2026 alle ore 18:00, presso il presidio cittadino, una dimostrazione pubblica di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation), aperta a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa nasce da una situazione sempre più critica: la carenza di servizi sanitari essenziali, in particolare del Pronto Soccorso, impone ai cittadini di organizzarsi autonomamente per garantire interventi tempestivi in caso di emergenza. Da qui il messaggio forte dell’evento: “Quando le istituzioni mancano, la comunità risponde.”

Il programma e le associazioni coinvolte

Durante la dimostrazione, a cura dell’associazione di volontariato “La Panchina”, saranno illustrate e simulate le principali manovre salvavita da eseguire in caso di arresto cardiocircolatorio, con l’obiettivo di formare e sensibilizzare quante più persone possibile. L’associazione è già attiva sul territorio con oltre 50 postazioni BLSD installate tra il Cilento e il Vallo di Diano, contribuendo concretamente alla sicurezza delle comunità locali.

A seguire, alle ore 19:00, è previsto un momento di incontro con i giovani dell’associazione “Lume”, realtà impegnata nella promozione sociale e nell’inclusione, che attraverso attività educative e aggregative offre nuove opportunità soprattutto ai più fragili.

Un forte segnale civico per Agropoli

L’evento rappresenta non solo un momento formativo, ma anche un forte segnale civico: ogni cittadino può fare la differenza. “Le vite non possono aspettare. Impariamo a salvarle” è l’invito rivolto a tutta la popolazione. La partecipazione è libera e fortemente incoraggiata

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