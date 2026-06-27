Cilento

Cagnolina maltrattata sulla spiaggia di Agropoli: scatta la denuncia e il sequestro dell’animale

Intervento di Carabinieri e Polizia Municipale a Trentova per salvare la cagnolina dai maltrattamenti del proprietario. L'uomo è stato denunciato.

Ernesto Rocco

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei volontari sulla spiaggia di Trentova ad Agropoli dove una cagnolina è stata salvata dal proprietario che, stando alle denunce, la sottoponeva a maltrattamenti.

La violenza sulla spiaggia e l’allarme dei presenti

L’allarme è scattato durante la giornata, quando alcuni frequentatori del litorale hanno notato i gesti di violenza dell’uomo nei confronti dell’animale. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale, i Carabinieri e il personale del servizio veterinario dell’Asl, allertati dai testimoni oculari e da alcuni volontari locali che hanno seguito la vicenda da vicino.

Il precedente episodio e la denuncia

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era già reso protagonista di un gravissimo episodio nella serata precedente. Una prima denuncia era infatti scattata a seguito dell’intervento di alcuni turisti olandesi e di un gruppo di ragazzi provenienti da Roma e da Napoli. I testimoni avrebbero riferito che l’individuo teneva la cagnolina a terra, schiacciandole il collo con un piede fino a farle perdere i sensi. Solo l’opposizione decisa dei presenti aveva evitato il peggio. Nonostante il primo intervento dei militari, l’animale era stato momentaneamente riconsegnato al proprietario, ma le violenze sarebbero riprese il giorno successivo.

Il sequestro dell’animale e le conseguenze legali

Dopo il secondo intervento, la cagnolina è stata definitivamente prelevata dalle autorità e affidata alle cure dei volontari. Il proprietario, che alloggia in un campeggio della zona, è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di maltrattamento di animali. Nei suoi confronti potrebbe profilarsi anche una querela per le offese rivolte a una delle volontarie intervenute sul posto. Resta forte la preoccupazione tra gli attivisti per le sorti di un secondo cane rimasto attualmente in possesso dell’uomo, mentre per la piccola si prospetta già un futuro sereno: la famiglia olandese che l’ha salvata la prima volta ha espresso la volontà di avviarne le procedure di adozione.

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