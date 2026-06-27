Ospedale di Agropoli, la minoranza di Ogliastro Cilento ringrazia le istituzioni per l’impegno sul potenziamento

La tutela della salute pubblica torna al centro del dibattito politico e sociale nel Cilento. I consiglieri di minoranza del comune di Ogliastro Cilento, Michela Cantalupo e Franco Santangelo, hanno espresso un formale ringraziamento, tramite una nota stampa, a tutti i soggetti istituzionali e civici che si sono mobilitati per garantire il potenziamento e la difesa del presidio ospedaliero di Agropoli.

Il documento sottolinea l’importanza di una sinergia collettiva che ha visto collaborare attivamente diverse realtà del territorio, unite dall’obiettivo comune di garantire il diritto alla salute dei cittadini.

Un ringraziamento corale alle istituzioni e al territorio

La nota emessa dai rappresentanti dell’opposizione consiliare si rivolge direttamente a tutti coloro che, dimostrando un forte senso di responsabilità, hanno lavorato per la salvaguardia della struttura sanitaria. Tra i destinatari del ringraziamento figurano le istituzioni locali e sovracomunali, i comitati territoriali nati a difesa del presidio e il Presidente Fico.

Secondo quanto dichiarato dai consiglieri, l’impegno profuso da queste figure è stato determinante per mantenere alta l’attenzione su una problematica cruciale per l’intera comunità locale, che da anni rivendica un potenziamento dei servizi assistenziali.

Gli obiettivi futuri per la tutela della comunità

Il rafforzamento dell’ospedale di Agropoli viene descritto dai consiglieri come un passo fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza del comprensorio. L’obiettivo principale è quello di assicurare alle nuove generazioni un’infrastruttura in grado di rispondere in modo efficiente alle emergenze e alle necessità quotidiane.

“Andiamo incontro ad un traguardo che guarda ai nostri figli affinché possano avere un territorio più tutelato, con servizi migliori e maggiori opportunità di ricevere cure tempestive quando necessario”, hanno affermato i consiglieri nel comunicato, evidenziando come la presenza di un presidio sanitario efficiente rappresenti non solo un servizio essenziale, ma anche una forma di tutela per il futuro dei giovani della zona.