Ad Agropoli il convegno sul turismo etico: “un ponte tra i popoli”

Si è svolto presso il Palazzo Civico delle Arti di Agropoli il convegno dal titolo “Turismo etico e diritti umani”, promosso dai Gruppi Pacifisti del Cilento. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto sul ruolo del turismo come strumento di pace, inclusione e rispetto dei diritti umani, ponendo l’accento sulla necessità di promuovere un modello di sviluppo sostenibile e responsabile.

Il sindaco Mutalipassi: “I viaggiatori scelgono i valori di un territorio”

All’incontro era presente anche il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi, che ha espresso grande soddisfazione per la scelta della città come sede dell’iniziativa. Il sindaco ha sottolineato come Agropoli, località a forte vocazione turistica, abbia accolto con piacere un evento dedicato al turismo etico e di pace.

Mutalipassi ha evidenziato che, oggi più che mai, i viaggiatori valutano con attenzione anche i valori espressi dai territori che decidono di visitare. Secondo il sindaco, il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e la promozione della pace rappresentano elementi sempre più determinanti nella scelta di una destinazione turistica. Per questo motivo, ha ribadito il pieno sostegno dell’amministrazione comunale a iniziative di questo genere.

La testimonianza del Comitato Cilento Palestina: il turismo come ponte tra i popoli

Tra i vari interventi spicca quello di Alessandra Vigirito, in rappresentanza del Comitato Cilento Palestina, che ha raccontato la toccante esperienza di accoglienza vissuta con alcuni bambini palestinesi e le loro famiglie.

“Abbiamo cercato di offrire loro un momento di svago e di normalità dopo ciò che hanno vissuto, ma alla fine siamo stati noi a ricevere un profondo arricchimento umano”, ha spiegato Vigirito, ricordando il valore profondo dell’incontro e dello scambio culturale.

Vigirito ha ribadito che il turismo dovrebbe rappresentare a tutti gli effetti «un ponte tra i popoli», sottolineando l’urgenza di promuovere un modello di viaggio fondato sulla pace e sul rispetto dei diritti umani. Ha inoltre spiegato che il convegno si inserisce in un percorso più ampio che i Gruppi Pacifisti del Cilento intendono portare avanti, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della giustizia internazionale e della responsabilità etica delle destinazioni turistiche.