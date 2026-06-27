Incidenti nella notte nel salernitano: paura in A2 e auto ribaltata a Pastorano

Notte di incidenti e paura sulle strade del salernitano, dove nelle ultime ore si sono verificati due distinti sinistri che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Il bilancio complessivo è di un ferito e gravi disagi alla circolazione, ma fortunatamente si è evitata la tragedia.

Lo schianto sul tratto salernitano dell’A2 del Mediterraneo

Il primo episodio si è consumato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, nel tratto autostradale compreso tra i comuni di Campagna e Eboli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, sbandando improvvisamente e terminando la sua corsa con un violento impatto contro il guardrail.

Sul luogo del sinistro sono tempestivamente giunti i sanitari della Vopi di Campagna. I soccorritori hanno prestato le prime cure all’automobilista, che è rimasto ferito a causa dell’impatto. Il malcapitato è stato successivamente trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Eboli, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma alla spalla. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato alla perdita di controllo del veicolo.

Auto si ribalta nella frazione collinare di Pastorano

Il secondo incidente della notte si è verificato invece a Pastorano, frazione della zona collinare di Salerno. Anche in questo caso la dinamica resta da chiarire: una vettura, per motivi ancora non identificati, si è completamente ribaltata lungo la carreggiata.

La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza del 118 per garantire il primo soccorso ai passeggeri e i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi stradali utili a comprendere le cause del pericoloso ribaltamento. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti anche gli operai di Strade Sicure, che hanno lavorato per rimettere in sicurezza l’arteria stradale e ripristinare la normale viabilità. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, nonostante lo spettacolare impatto, l’incidente non avrebbe fortunatamente causato gravi conseguenze per le persone coinvolte.