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Politica, l’onorevole Attilio Pierro aderisce a “Futuro Nazionale” di Vannacci: «Qui ritrovo i miei ideali»

L'onorevole Attilio Pierro lascia la Lega e aderisce a "Futuro Nazionale" di Roberto Vannacci: «Lottiamo per le case popolari agli italiani e la legge elettorale»

Maria Emilia Cobucci

Ha aderito al nuovo partito fondato dal generale Vannacci, “Futuro Nazionale”, l’onorevole Attilio Pierro. Un passaggio avvenuto la scorsa settimana, dopo 12 anni di militanza nella Lega e un breve periodo in Forza Italia. Un cambiamento che ha alimentato diverse polemiche ma allo stesso tempo ha consacrato il passaggio di alcuni amministratori cilentani nel nuovo partito di Roberto Vannacci.

«In “Futuro Nazionale” ho rivisto i miei ideali e i miei valori, quelli che ho portato sempre avanti nel corso della mia vita politica — ha affermato l’onorevole Pierro — Purtroppo gli altri partiti nel tempo sono cambiati e i valori di un tempo non erano più presenti».

«A tal proposito — continua il deputato — in Parlamento stiamo facendo una lotta a tutela dei cittadini italiani. La settimana scorsa abbiamo lottato per l’assegnazione delle case popolari agli italiani, per dare più attenzione e più rispetto a chi paga le tasse, a chi è residente in Italia e a coloro che hanno contribuito alla crescita della nostra nazione».

La battaglia sulla legge elettorale e il legame con il Cilento

Inoltre, l’onorevole Pierro evidenzia un altro fronte caldo a Roma: «Stiamo portando avanti un’altra battaglia, quella sulla legge elettorale. Abbiamo chiesto con forza la scelta delle preferenze perché vogliamo che i cittadini scelgano il proprio rappresentante e che quest’ultimi non vengano nominati dai segretari di partito».

Infine, un passaggio sul leader del movimento e sul ruolo centrale del territorio campano: «In tutto questo io mi sono rivisto nel generale Vannacci, credo in lui. È una persona che ha servito lo Stato sotto la forma militare, adesso lo servirà anche in politica e sicuramente non arretrerà di un millimetro rispetto alle proposte che abbiamo intenzione di portare avanti.

Il Generale Vannacci, inoltre, ha avuto un’attenzione particolare anche per il nostro territorio, visto che nella costituente del 13 e 14 giugno sono stato nominato nell’esecutivo nazionale del partito. Diversi sono gli esponenti di altri partiti che nell’ultima settimana hanno aderito a “Futuro Nazionale” e questo è molto importante»

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