Ondate di calore in Campania: ecco i consigli dell’esperto

La regione Campania ha lanciato una allerta per le ondate di calore che interesseranno il territorio da oggi al 29 giugno, con temperature che toccheranno picchi anche di 6 gradi oltre la media stagionale.

In situazioni di emergenza climatica come questa, la gestione della salute quotidiana diventa una priorità assoluta, soprattutto per i soggetti più vulnerabili. Nel corso di Anteprima News su InfoCilento, il dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, ha fatto chiarezza sul delicato legame tra temperature estreme, sbalzi di pressione e scelte alimentari.

Gli effetti del caldo sul corpo: perché ci sentiamo deboli?

Il caldo eccessivo provoca una naturale vasodilatazione che tende ad abbassare la pressione arteriosa. Questo meccanismo biologico è la causa principale di sintomi fastidiosi e diffusi in questi giorni, quali:

Spossatezza e debolezza generale

Vertigini e capogiri

Disidratazione

Per contrastare efficacemente questi effetti, la prima e più importante arma di difesa si trova proprio a tavola.

La dieta anti-caldo: cosa mangiare e cosa evitare

Per superare l’ondata di calore senza risentire dei cali di pressione, l’esperto consiglia di seguire alcune regole fondamentali nella propria alimentazione quotidiana:

Idratazione costante: Bere molta acqua durante tutto l’arco della giornata, senza aspettare lo stimolo della sete.

Bere molta acqua durante tutto l’arco della giornata, senza aspettare lo stimolo della sete. Sali minerali naturali: Fare il pieno di frutta e verdura di stagione, naturalmente ricche di acqua e micronutrienti essenziali.

Fare il pieno di frutta e verdura di stagione, naturalmente ricche di acqua e micronutrienti essenziali. Pasti leggeri: Evitare rigorosamente alcolici e cibi ad alto contenuto di zuccheri.

Evitare rigorosamente alcolici e cibi ad alto contenuto di zuccheri. Stop ai cibi elaborati: Bandire piatti troppo conditi, fritti o difficili da digerire, che aumentano la temperatura corporea interna.

Un’estate calda non deve fare paura: la salute e il benessere nei mesi più caldi dell’anno iniziano sempre dai piccoli gesti e dalle scelte che facciamo ogni giorno a tavola.