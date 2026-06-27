Ondate di calore in Campania: ecco i consigli dell’esperto

La regione Campania ha lanciato una allerta per le ondate di calore che interesseranno il territorio da oggi al 29 giugno, con temperature che toccheranno picchi anche di 6 gradi oltre la media stagionale.
In situazioni di emergenza climatica come questa, la gestione della salute quotidiana diventa una priorità assoluta, soprattutto per i soggetti più vulnerabili. Nel corso di Anteprima News su InfoCilento, il dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, ha fatto chiarezza sul delicato legame tra temperature estreme, sbalzi di pressione e scelte alimentari.
Gli effetti del caldo sul corpo: perché ci sentiamo deboli?
Il caldo eccessivo provoca una naturale vasodilatazione che tende ad abbassare la pressione arteriosa. Questo meccanismo biologico è la causa principale di sintomi fastidiosi e diffusi in questi giorni, quali:
- Spossatezza e debolezza generale
- Vertigini e capogiri
- Disidratazione
Per contrastare efficacemente questi effetti, la prima e più importante arma di difesa si trova proprio a tavola.
La dieta anti-caldo: cosa mangiare e cosa evitare
Per superare l’ondata di calore senza risentire dei cali di pressione, l’esperto consiglia di seguire alcune regole fondamentali nella propria alimentazione quotidiana:
- Idratazione costante: Bere molta acqua durante tutto l’arco della giornata, senza aspettare lo stimolo della sete.
- Sali minerali naturali: Fare il pieno di frutta e verdura di stagione, naturalmente ricche di acqua e micronutrienti essenziali.
- Pasti leggeri: Evitare rigorosamente alcolici e cibi ad alto contenuto di zuccheri.
- Stop ai cibi elaborati: Bandire piatti troppo conditi, fritti o difficili da digerire, che aumentano la temperatura corporea interna.
Un’estate calda non deve fare paura: la salute e il benessere nei mesi più caldi dell’anno iniziano sempre dai piccoli gesti e dalle scelte che facciamo ogni giorno a tavola.